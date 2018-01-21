Эстонцев научат выживать в условиях войны

В Эстонии МВД обучит местных жителей правильному поведению во время войны. Для этого разрабатывается пособие, в котором будут изложены основные правила, сообщает Гостелерадио Эстонии.

Как сообщил в интервью будущий командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херме, "такие материалы обязательно нужны".

"Когда это будет, я пока не знаю. Но над этим работают", — уклончиво пояснил будущий командующий.

Еще в декабре прошлого года бывший командующий Силами обороны Эстонии Антс Лаанеотс предложил заняться строительства бомбоубежищ. "Необходимость защищать население не означает, что мы готовимся к войне. Под защитой подразумеваются все сферы, от которых может исходить потенциальная опасность для людей", — заявил экс-командующий.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что советские мемориалы не дают покоя властям Эстонии. Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу не исключает, что советский мемориал на холме Маарьямяэ в Таллине частично демонтируют, чтобы избежать его обрушения.

По словам министра, для него в мемориале "нет святыни", поскольку он не занесен в регистр памятников. Ну и еще одна причина (главная, судя по всему) — на реставрацию мемориала требуется почти миллион евро.

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