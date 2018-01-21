Турецкие военные продвинулись вглубь Сирии, уничтожив по пути 10 человек

Турецкая армия в воскресенье, 21 января, продвинулась вглубь Турции на 1,5 км, преодолев таким образом 5 км. В первый день было нанесено несколько авиаударов, жертвами которых стали 10 человек.

В операции принимают участие спецназ, пехота и бронетехника Турции, а также Сирийская освободительная армия, сообщает агентство "Анадолу". Президент Сирии Башар Асад уже сделал заявление, обвинив Турцию в поддержке терроризма.

Так глава Сирии расценил грубое нарушение границ и нанесение авиаударов.

Ранее ""Правда.Ру" сообщала, что Франция призывает ООН немедленно созвать заседание Собеза из-за военных действий Турции на севере Сирии.

"Сирия: Гута, Идлиб, Африн — Франция просит созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН", — пишет в своем "твиттере" министра иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

Франция, пишет дипломат, выступает за полное прекращение огня и полном гуманитарном доступе.

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