Генерал СБУ: Ту-154 Качиньского сбили боевые маги Путина

Генерал СБУ раскрыл тайну крушения Ту-154 Качиньского под Смоленском. Во всем виноваты путинские… боевые маги.

Информация об этом прозвучала от генерала-лейтенанта Григория Омельченко в интервью изданию "Гордон".

По словам Омельченко, он занимался расследованием катастрофы польского самолета по просьбе польских и прибалтийских коллег, а также по личным мотивам: на борту были близкие знакомые генерала. Большая часть сведения была изложена в книге Омельченко "Самолет президента", которая вышла в 2012 году. Но многие факты он не захотел тогда раскрывать, чтобы не навредить следствию. Сейчас в Варшаве сменилась власть и Омельченко передает полякам свои наработки.

Самолет был заранее обречен на гибель, заявляет политик. По указанию премьер-министра России Путина была разработана многоэтапная спецоперация для недопущения визита Леха Качиньского в Катынь, делится выводами генерал. Путин якобы не мог простить Качиньскому визит в Грузию в 2008 году и курс на тесное сотрудничество с США и ЕС.

"Уже после выхода книги я установил, какие спецгруппы ФСБ и ГРУ России участвовали в уничтожении самолета, как задействовали лиц, занимающихся черной магией (в Минобороны РФ есть засекреченный НИИ, который занимается военной астрологией и который составил натальную астрологическую карту на братьев Качиньских, экипаж самолета и даже на сам самолет), узнал о судьбе лиц, которые выполнили спецоперацию по уничтожению польской делегации. Их судьба трагическая. Например, диверсионные группы под командованием заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС России (в прошлом ГРУ) генерал-майора Юрия Иванова после выполнения операции были зачищены", — заявил генерал.

Согласно фантастическим выводам украинского генерала, группа зачистки ФСБ сначала пристрелила всех выживших в авиакатастрофе под Смоленском. А затем были ликвидированы и сами военные, "устроившие" авиакатастрофу.

В оправдание своей версии генерал приводит "железный" аргумент: "Если бы самолет действительно упал с высоты, на которой задел березу (как утверждают россияне), он развалился бы на четыре-шесть крупных кусков и многие пассажиры остались бы в живых".

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