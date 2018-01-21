СМИ сообщили о поездке Порошенко на Мальдивы под вымышленным именем

Украинские СМИ сообщили о том, что президент Петр Порошенко и его семья могли побывать на Мальдивах под вымышленными именами. По данным издания "Страна", это было на новогодних каникулах.

Порошенко и его семья могли воспользоваться документами оперативного прикрытия. Их изготовила СБУ после того, как в адрес президента стали поступать угрозы.

Другое издание — "Схема" сообщило, что летел на Мальдивы Порошенко на самолете бизнес-класса Falcon 7X. В поездке якобы были зарегистрированы: Вера Лазарева, Иван Дегтерев, Евгения Сафонова, Александр Сычников, Катерина Боева, Виталий Кокорин, Елена Сенченко, Ольга Герасименко.

Отдых продлился с 1 по 8 января, отдыхал сам Порошенко, семь взрослых и двое детей. Заплатили за перелет 188 тысяч долларов. На сам же отдых вкупе было потрачено полмиллиона долларов. Известно, пишут СМИ, что Порошенко расплачивался наличными за дайвинг, лодки, ужины и обеды.

Что касается официального ответа, в администрации президента Украины заявили, что Порошенко сам оплачивал поездку из личных задекларированных средств.

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