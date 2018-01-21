Франция просит созвать Совбез ООН из-за войны Турции в Сирии

Франция призывает ООН немедленно созвать заседание Собеза из-за военных действий Турции на севере Сирии.
"Сирия: Гута, Идлиб, Африн — Франция просит созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН", — пишет в своем "твиттере" министра иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.
Франция, пишет дипломат, выступает за полное прекращение огня и полном гуманитарном доступе. Поводом для такого заявления послужила военная операция "Оливковая ветвь", которую Турция начала в субботу, 20 января, чтобы уничтожить курдские отряды.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что турецкие военные заявили об уничтожении 153 целей курдских вооруженных формирований в Африне.
"Продолжаются атаки на заранее намеченные цели и их уничтожение при поддержке сухопутных войск. На данный момент поражены 153 цели, принадлежащие террористам, в том числе убежища, склады с оружием. Операция продолжается в плановом режиме", — сказано в официальном сообщении турецкого генштаба.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Британское издание Daily Mail продолжает публиковать «жутко интересные» истории с севера России.
Самые мощные подводные крейсеры в мире будут утилизированы после 2020 года. Хотя один все же останется — тот самый, что потряс Германию в прошлом году.
Немецкоязычное издание Contra Magazin опубликовало статью под заголовком "НАТО против России: любой, кто мечтает о войне с Россией, мечтает о самоубийстве".
2 января 1909 года умер отец Иоанн Кронштадтский — один из самых "закрытых" святых ХIХ века, защитник бедных, исцелитель алкоголиков, ревнитель духовного брака.