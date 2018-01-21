Франция просит созвать Совбез ООН из-за войны Турции в Сирии

Франция призывает ООН немедленно созвать заседание Собеза из-за военных действий Турции на севере Сирии.

"Сирия: Гута, Идлиб, Африн — Франция просит созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН", — пишет в своем "твиттере" министра иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

Франция, пишет дипломат, выступает за полное прекращение огня и полном гуманитарном доступе. Поводом для такого заявления послужила военная операция "Оливковая ветвь", которую Турция начала в субботу, 20 января, чтобы уничтожить курдские отряды.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что турецкие военные заявили об уничтожении 153 целей курдских вооруженных формирований в Африне.

"Продолжаются атаки на заранее намеченные цели и их уничтожение при поддержке сухопутных войск. На данный момент поражены 153 цели, принадлежащие террористам, в том числе убежища, склады с оружием. Операция продолжается в плановом режиме", — сказано в официальном сообщении турецкого генштаба.

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