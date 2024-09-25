В Европарламенте считают Литву причастной к развязыванию украинского конфликта

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Депутат ЕП Томашевский: Вильнюс допустил ошибку, испортив отношения с Белоруссией
Мир

Вильнюс совершил большую ошибку, разрушив отношения с Белоруссией. Об этом информирует EADaily со ссылкой на литовского политического деятеля Вальдемара Томашевского, который на данный момент является депутатом Европейского парламента.

Депутат ЕП Томашевский: Вильнюс допустил ошибку, испортив отношения с Белоруссией
Фото: Flickr by Jorge Franganillo, CC BY 2.0

По мнению литовского политика, весьма значительная провокация началась ещё четыре года назад, когда были оглашены итоги президентских выборов в Белоруссии. Он сообщил, что Литва на данный момент осознаёт, что это было ошибкой в их политике, добавив, что страна сама испортила отношения с Белоруссией. Граница закрылась. Литовцы вынуждены преодолевать различные преграды. Так, например, они не могут поехать на похороны, поскольку вынуждены пребывать несколько суток в очередях. Кроме того, по мнению Вальдемара Томашевского, нельзя прекращать работу контрольно-пропускных пунктов. Наоборот, надо увеличивать их количество.

Помимо этого, литовский политический деятель придерживается мнения, что если бы власти Литвы где-то поступили иначе, они, вполне вероятно, способны были избежать наступления конфликта на Украине. Он заявил, что Литва виновна в поддержке революции, которая в итоге привела к новой границе между Белоруссией, Российской Федерацией и Украиной.

Вальдемар Томашевский выразил уверенность в необходимости принятия решения, дабы установить благоприятные отношения с Минском.

Как известно, отношения двух этих государств резко испортились четыре года назад. В столице и крупнейшем городе Литвы не признали результаты процедуры избрания главы Белоруссии, выразив поддержку радикально настроенной оппозиции. После наступления специальной военной операции политика властей Литвы в отношении соседней республики перешла в открыто агрессивную.

Уточнения

Вальде́мар Томаше́вский (лит. Valdemar Tomaševski, пол. Waldemar Tomaszewski, род. 3 марта 1965, Вильнюс, Литовская ССР, СССР) — литовский политический деятель, лидер Избирательной акции поляков Литвы.

Белору́ссия или Белару́сь (бел. Беларусь, МФА: ), официальное название — Респу́блика Белару́сь (бел. Рэспубліка Беларусь, МФА: ) — государство в Восточной Европе.

Литва́ (лит. Lietuva [lʲɪɛtʊˈvɐ]), официальное название — Лито́вская Респу́блика (лит. Lietuvos Respublika) — государство, расположенное в Северной Европе.

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Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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