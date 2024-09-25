Чужие под прицелом: поляки объединились против украинских мигрантов

В Польше местные жители начали борьбу против украинских беженцев

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В последние дни в Польше обострилась ситуация с мигрантами из Украины. В интернете появилось множество видео, на которых запечатлены случаи нападений на украинцев со стороны организованных групп польских граждан, сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Mazaki, CC BY 3.0

Инцидент в Гданьске был вызван недавними событиями в Среме, где группа иностранцев, в основном из Южной Америки, избила двух местных поляков. В ответ на это в Гданьске около 100 человек приняли участие в марше "гражданского патруля". Хотя за патрулём наблюдала полиция, инциденты избежать не удалось — несколько молодых поляков напали на украинцев, избив четырёх человек.

Эта инициатива разделила общество: одни видят в "гражданских патрулях" способ повысить безопасность, другие опасаются, что это приведёт к эскалации насилия и социального напряжения. Эксперты указывают на то, что обеспечение правопорядка — задача полиции, а не гражданских группировок, и такие акции могут способствовать росту агрессии и радикализации общества.

Уточнения

Гданьск (пол. [ˈgdaɲsk], кашуб. Gduńsk, лат. Gedanum, Dantiscum, в 1308—1466 и 1793—1945 годах носил название Да́нциг, нем. Danzig) — город в северной Польше, шестой по населению в стране (486 тыс. чел. на 2021 год). Вместе с соседними Сопотом и Гдыней образует агломерацию Труймясто — «Трёхградье» с общим населением 747637 жителей (2017).



Наси́лие — преднамеренное применение физической силы или власти, действительное или в виде угрозы, направленное против себя, против иного лица, группы лиц или общины.

