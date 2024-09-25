Президент Ирана отказался помогать России на СВО: эксперты назвали причину

В Иране подтвердили отказ помогать России военной техникой

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Президент Ирана на недавней встрече с журналистами в Нью-Йорке заявил, что его страна не поддерживает действия России на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, CC BY-SA 3.0

Он подчеркнул, что Иран не окажет военной помощи России, но выразил готовность участвовать в обсуждениях текущего конфликта с США и Европой. Президент также опроверг информацию о поставках военной техники России, сообщает argumenti.ru.

Эксперты полагают, что подобные заявления Ирана могут быть попыткой оказать давление на Россию с целью улучшить её отношение к странам арабского мира. Кроме того, сближение Ирана с США рассматривается как один из способов ослабить экономические санкции, хотя это вряд ли существенно изменит общие отношения с Америкой или Россией.

Уточнения

Конфли́кт (лат. conflictus — столкнувшийся) — наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, происходящих в процессе социального взаимодействия, заключающийся в противодействии участников этого взаимодействия и обычно сопровождающийся негативными эмоциями, выходящий за рамки общечеловеческих ценностей, правил и норм.



Вое́нная те́хника — технические средства, имеющиеся у вооружённых сил и обеспечивающие их боевые действия и повседневное функционирование.

