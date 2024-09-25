Президент Ирана отказался помогать России на СВО: эксперты назвали причину

Президент Ирана на недавней встрече с журналистами в Нью-Йорке заявил, что его страна не поддерживает действия России на Украине.
Он подчеркнул, что Иран не окажет военной помощи России, но выразил готовность участвовать в обсуждениях текущего конфликта с США и Европой. Президент также опроверг информацию о поставках военной техники России, сообщает argumenti.ru.
Эксперты полагают, что подобные заявления Ирана могут быть попыткой оказать давление на Россию с целью улучшить её отношение к странам арабского мира. Кроме того, сближение Ирана с США рассматривается как один из способов ослабить экономические санкции, хотя это вряд ли существенно изменит общие отношения с Америкой или Россией.
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