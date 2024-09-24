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Эксперт объяснил, почему Иран резко выступил против России

Иранист Сажин: сейчас самое важное для Тегерана — это ядерная сделка и отмена санкций
2:33
Мир

Не так давно иранский лидер Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не поддерживает конфликт на Украине и никогда не одобрял действия России. Иранист объяснил, почему это государство на Ближнем Востоке резко поменяло риторику.

Иранист Сажин: сейчас самое важное для Тегерана — это ядерная сделка и отмена санкций
Фото: commons.wikimedia.org by khamenei.ir, CC BY 4.0

Из последнего заявления иранского лидера Масуда Пезешкиана стало известно, что стратегический партнёр РФ — Тегеран — никогда не поддерживал "агрессию Москвы против Украины". Это государство в Передней Азии продолжительное время было союзником России, но теперь нацелено на переговоры с Соединёнными Штатами Америки и Европейским союзом по конфликту на Украине.

Как информировал NewsInfo.Ru старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин, недавно пришедший к власти 9-й президент Исламской Республики Иран имеет реформаторскую и либеральную позицию по сравнению с предыдущим погибшим главой государства Раиси. Эксперт также напомнил, что в избирательной кампании новый иранский лидер выступал за многополярность и придерживался мнения, что акцентирование внимания исключительно на Востоке — в сторону Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Индии — не совсем правильно. Он хотел осуществить поворот и в сторону Западной Европы. К тому же из-за упадка в разных сферах жизни в стране появляются новые подходы во внешней политике, добавил иранист.

По мнению эксперта, основная цель для Ирана на данный момент — это снятие или ослабление санкционных мер, которые однажды были введены против страны 45-ым президентом США Дональдом Трампом. Больше всего Иран сейчас сконцентрирован на ядерной сделке — Совместном всеобъемлющем плане действий от 2015 года. Решив ядерный вопрос, а этого можно будет достичь только с США и европейскими странами, есть вероятность изменения ситуации с санкциями в лучшую сторону для столицы Ирана.

Эксперт также акцентировал на том, что отношение иранского населения к Российской Федерации по большей части очень плохое. Он также добавил, что Иран вынужден использовать Россию для своей выгоды. Сама РФ не очень много может дать на данный момент этому расположенному в юго-западной Азии государству. Исходя из обстоятельств, Иран воспользовался тем, что Москва не в лучших отношениях с западными странами, подытожил он.

Уточнения

Ира́н (ایران [ʔiˈɾɒn]), с 1979 года Исла́мская Респу́блика Ира́н (перс. جمهوری اسلامی ایران‎ — Джомхури́-йе Эслɒми́-йе Ирɒ́н; до 1935 страна была известна также как Пе́рсия) — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.

Совместный всеобъемлющий план действий (сокр СВПД, англ. Joint Comprehensive Plan of Action, сокр. JCPOA; перс. برنامه جامع اقدام مشترک‎), также известно как Соглашение по иранской ядерной программе — политическое соглашение между Ираном и группой государств, известных как 5+1, относительно ядерной программы Ирана.

Масуд Пезешкиан (перс. مسعود پزشکیان‎, азерб. مسعود پزشکیان; род. 29 сентября 1954, Мехабад, Шаханшахское Государство Иран) — иранский кардиохирург, политический и государственный деятель, реформатор, президент Исламской Республики Иран с 30 июля 2024 года.

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Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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