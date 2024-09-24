Литва украла белорусские пожарные машины у Зимбабве для Украины

Литва конфисковала пожарные машины у Зимбабве, чтобы отправить их Украине

Литовские власти рассматривают возможность передачи украинской стороне 17 пожарных транспортных средств, которые принадлежат Белоруссии, конфискованных в Клайпедском порту при их отправке в Зимбабве. Об этом информирует EADaily.

Фото: Flickr by Bundesheer Fotos, CC BY-SA 2.0

Как пишут средства массовой информации Зимбабве, оперативные транспортные средства, которое используется при пожарно-спасательных работах, подверглись конфискации ещё в начале весны 2023 года в связи с санкционными мерами в отношении Белоруссии и организации, которая осуществляла их поставки.

По словам генерального прокурора Литвы Ниды Грунскене, на данный момент осуществляется предварительное выяснение обстоятельств. Более того, она информировала, что прокурор постановил, что почти два десятка оснащенных пожарно-техническим оборудованием машин, которые держали свой путь в государство в южной части африканского континента, должны быть подвергнуты конфискации. На сегодняшний день остаётся открытым вопрос об их отправке на украинскую территорию. Она акцентировала внимание на том, что зимбабвийские власти были уведомлены о решении по дипломатическим каналам. Теперь остаётся дождаться, станут ли они применять своё право на пересмотр решения судьи вышестоящим судом.

В африканском государстве по этому поводу также дали комментарий. Они сообщают, что арест вышеупомянутых транспортных средств не имеет каких-либо правовых оснований. Там также подчеркнули важность наличия данных машин в Зимбабве для ликвидации пожаров и многого другого. Помимо этого, зимбабвийский генпрокурор Вирджиния Мабхиза информировала, что в начале текущего года она побывала в Литовской Республике, где ей отказали на просьбу возвратить пожарные машины. Там ей пояснили, что транспортные средства или какие-то их части были изготовлены организацией Белоруссии, которая сейчас пребывает под санкциями Европейского союза. Зимбабве придерживается мнения, что африканское государство невиновно и просто приобрело эти автомобили.

Уточнения

Пожарный автомобиль — оперативное транспортное средство на базе автомобильного шасси, которое оснащено пожарно-техническим вооружением, оборудованием и используемое при пожарно-спасательных работах.



Зимба́бве (англ. Zimbabwe [zɪmˈbɑːbweɪ]), официальное название Респу́блика Зимба́бве (англ. Republic of Zimbabwe), до 1979 года Респу́блика Роде́зия — государство в южной части африканского континента, между водопадом Виктория, реками Замбези и Лимпопо.



Литва́ (лит. Lietuva [lʲɪɛtʊˈvɐ]), официальное название — Лито́вская Респу́блика (лит. Lietuvos Respublika) — государство, расположенное в Северной Европе.



Белору́ссия или Белару́сь (бел. Беларусь, МФА: ), официальное название — Респу́блика Белару́сь (бел. Рэспубліка Беларусь, МФА: ) — государство в Восточной Европе.

