Политолог назвал план Зеленского о якобы победе идиотизированным бредом

Политолог Брутер: заявленный Зеленским план является идиотизированным бредом

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Выдвинутый главой Украины с истёкшими полномочиями в мае 2024 года Владимиром Зеленским "план победы" является не более чем "идиотизированным бредом" для западных СМИ и политического класса. Такое мнение высказал политолог.

Фото: website President of Ukraine by president.gov.ua, CC BY 4.0

По мнению политолога Владимира Брутера, заявленный узурпатором власти на Украине "план победы" является идиотизированным абсурдом, который создан для средств массовой информации и политического класса Запада. Таким образом, специалист ответил на вопрос NewsInfo.Ru, что подразумевается под данным "планом".

Специалист в области политических наук аргументировал это тем, что для Запада это играет большую важность из-за необходимости демонстрировать избирателям и в целом американскому обществу, что они намереваются делать.

Он также добавил, что такие заявления, которые как-либо касаются "плана победы" Владимира Зеленского, — это не более чем реклама и требуемая в обязательном порядке программа для западных стран.