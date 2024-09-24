Оценено решение Павла Дурова выдавать силовикам данные пользователей

Политолог уличил Дурова в решении сотрудничать с Францией

Павел Дуров согласился выдавать IP и номера телефонов пользователей Telegram "соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы". Об этом решении основатель мессенджера объявил в понедельник.

Фото: Flickr by TechCrunch, CC BY 2.0

Политолог, директор Института международных отношений "Сотрудничество", проректор по международной работе Института мировых цивилизаций Алексей Бычков усомнился в одинаковой ко всем государствам лояльности некогда принципиального в вопросах конфиденциальности и персональной безопасности Дурова.

"Естественно, то, что Дуров начал сотрудничать с французской стороной, при этом он отказывался ранее сотрудничать с российской стороной с точки зрения передачи необходимых данных правоохранительным органам, говорит о том, что Дуров выбрал одну из сторон", — заявил эксперт.

"Принципы тогда прекращают действовать, когда под угрозой становится либо бизнес, либо личная свобода и безопасность. Оказалось, что в России гораздо более лояльные правоохранительные органы, и не было оказано на него давления такого, как оказано было во Франции, где он согласился сотрудничать с правоохранительными органами", — объяснил он "Правде.Ру".

Иной точки зрения придерживается политолог, профессор Высшей школы экономики Марат Баширов. По его мнению, Дуров принял правильное решение.

"Потому что это касается миллиарда человек, которые пользуются Telegram. Нет врагов и нет друзей, когда у вас платформа, вы оказываете услугу. Но если этой услугой пользуются люди, которые совершают преступления и скрываются под возможностями Telegram, это недопустимо. Это не вопрос друзей или врагов. Это вопрос процедуры и обоснованного запроса. Если правоохранители считают, что есть какие-либо преступления, совершаемые на территории Российской Федерации, и они обоснованы, то любой мессенджер должен эту информацию выдавать. Это совершенно точно. Иначе мы никогда не победим терроризм и всякий другой бандитизм", — уверен собеседник издания.

Уточнения



Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — предприниматель в сфере информационных технологий российского происхождения. Основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.

