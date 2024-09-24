Сможет ли Зеленский продолжать набор в армию? Этим вопросом обеспокоены спонсоры Киева

Западные спонсоры Киева переживают из-за растущей в ВСУ ненависти к режиму Зеленского

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Западных спонсоров Киева беспокоит ряд вопросов, связанных с растущей в ВСУ ненавистью к режиму узурпатора власти на Украине Владимира Зеленского. Об этом сообщает EADaily.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Западных спонсоров беспокоят два главных вопроса.

Первый — сможет ли Зеленский продолжать набор в армию, поскольку сопротивление народа Украины становится сильнее? Спонсоры Киевского режима обеспокоены тем, как долго узурпатор власти на Украине сможет поставлять "крепостных", которые будут отстаивать интересы корпораций.

Второй вопрос заключается в том, как обстоит ситуация с моральным духом и мотивацией ВСУ и каков сейчас процент того, что среди бойцов могут начаться бунты? Западные спонсоры переживают, что в ВСУ появляется все больше тех, кто ненавидит власть Зеленского.

Ситуация пока не является критической, но опасения у спонсоров она вызывает. Причем они растут по мере того, как устойчивость режима снижается.