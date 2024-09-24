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Старейший европейский город Кёльн превратился в гарлем

Неизвестные обстреляли ювелирный магазин Кёльна
0:50
Мир

Вооруженные автоматом Калашникова преступники обстреляли элитную "ювелирку" в Кёльне, пишет EADaily.

Неизвестные обстреляли ювелирный магазин Кёльна
Фото: commons.wikimedia.org by Островский Александр, Киев, CC BY-SA 3.0

Магазин атаковали на Фридрих-Карл-штрассе. В стеклянные двери выпустили не менее 30-ти пуль из Калашникова. Пострадавших от обстрела нет.

Напомним, что два года назад полицейские провели рейд в этом магазине, подозревая владельцев торговой точки в мошенничестве. После этого салон стал местом встречи неких "авторитетных мужчин". Возможно, выстрелами хотели напугать именно их.

Город Кёльн превратился в эти дни в настоящий гарлем — за последний месяц там сработало 12 взрывных устройств. Ранее произошли взрывы в ночном клубе и магазине одежды.

Уточнения

Кёльн (нем. Köln МФА: , рип. Kölle МФА: , лат. Colonia) — город в Федеративной Республике Германия, в земле Северный Рейн-Вестфалия. 

7 62-мм автомат Калашникова (АК) — автомат, принятый на вооружение в СССР в 1949 году; индекс ГРАУ — 56-А-212.
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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