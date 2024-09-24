Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Западные спонсоры Киева переживают из-за растущей в ВСУ ненависти к режиму Зеленского
Неизвестные обстреляли ювелирный магазин Кёльна
Как и когда лучше всего просить повышение в бизнес-класс: советы стюардесс
Дочь певицы Славы колола "Оземпик" ради похудения после родов
Росийские ученики устраивают нападения с оружием на своих одноклассников
Почему бензин АИ-100 не решит проблему загрязнений топливной системы
67-летний пенсионер загадочно пропал в Тюменской области
Эксперт Жгутова: запрет пропаганды чайлдфри поможет вернуть общество к традиционным нормам
В Одессе поймали группу, которая собиралась захватить власть в городе

Рябков высказался по поводу пожелания посла США российскому народу

Замминистра иностранных дел РФ: пожелание Трейси непонятно кому адресовано
0:49
Мир

Пожелание посла США Линн Трейси российскому народу по случаю Международного дня мира непонятно кому адресовано. Так на него отреагировал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает EADaily.

Замминистра иностранных дел РФ: пожелание Трейси непонятно кому адресовано
Фото: commons.wikimedia.org by Balk/ MSC

Трейси желает россиянам "жить в мире и безопасности, с правительством, которое уважает его права и поддерживает его развитие". Однако, по словам Рябкова, это итак реализовано и без её указаний.

"Думаю, что со мной согласятся соотечественники, что у нас именно такое правительство, именно такое руководство", — сказал замминистра.

Рябков надеется, что "забота о мире будет главным приоритетом и уходящей администрации США, и тех политиков, которые войдут в состав следующей администрации.

Уточнения

Серге́й Алексе́евич Рябко́в (род. 8 июля 1960, Ленинград) — российский дипломат, заместитель министра иностранных дел России.

Линн Мари Трейси (англ. Lynne Marie Tracy; род. 1964, Барбертон, Огайо) — американский дипломат. Посол США в России с 2023 года. Владеет русским языком.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Выборы станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых будет избран 47-й президент США.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Wildberries продолжает удивлять: стали известны нововведения

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о грядущих обновлениях на платформе.

Татьяна Бакальчук анонсировала расширение логистической сети Wildberries
Причины, по которым кошка спит в постели с хозяином
Тайны поведения: зачем кошки приходят спать к вам
В США высказались о появлении у Северной Кореи новой мощной ракеты
Как эффективно и безопасно избавиться от налёта в унитазе с помощью простого раствора
Чехи выразили вотум недоверия либеральному проукраинскому правительству Любовь Степушова Полковник ВВС: японцы не открывали огня по Ил-38 ВКС РФ у острова Ребун Олег Володин Беспилотник "КУБ-БЛА". Маленький, но смертоносный дрон армии России Дмитрий Плотников
Запеканка из картофеля и куриной грудки: получается невероятно нежной благодаря сливкам
Как долго можно ездить с горящей лампой "check engine"
Западные компании не могут заменить российские услуги по конверсии урана
Западные компании не могут заменить российские услуги по конверсии урана
Последние материалы
Как и когда лучше всего просить повышение в бизнес-класс: советы стюардесс
Дочь певицы Славы колола "Оземпик" ради похудения после родов
Замминистра иностранных дел РФ: пожелание Трейси непонятно кому адресовано
Росийские ученики устраивают нападения с оружием на своих одноклассников
Почему бензин АИ-100 не решит проблему загрязнений топливной системы
67-летний пенсионер загадочно пропал в Тюменской области
Эксперт Жгутова: запрет пропаганды чайлдфри поможет вернуть общество к традиционным нормам
В Одессе поймали группу, которая собиралась захватить власть в городе
Устроившего взрыв у воинской части в Екатеринбурге пока не задержали
Алаудинов заявил, что ВСУ создают концлагеря для жителей Курской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.