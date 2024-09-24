Рябков высказался по поводу пожелания посла США российскому народу

Замминистра иностранных дел РФ: пожелание Трейси непонятно кому адресовано

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Пожелание посла США Линн Трейси российскому народу по случаю Международного дня мира непонятно кому адресовано. Так на него отреагировал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Balk/ MSC

Трейси желает россиянам "жить в мире и безопасности, с правительством, которое уважает его права и поддерживает его развитие". Однако, по словам Рябкова, это итак реализовано и без её указаний.

"Думаю, что со мной согласятся соотечественники, что у нас именно такое правительство, именно такое руководство", — сказал замминистра.

Рябков надеется, что "забота о мире будет главным приоритетом и уходящей администрации США, и тех политиков, которые войдут в состав следующей администрации.

Уточнения

Серге́й Алексе́евич Рябко́в (род. 8 июля 1960, Ленинград) — российский дипломат, заместитель министра иностранных дел России.



Линн Мари Трейси (англ. Lynne Marie Tracy; род. 1964, Барбертон, Огайо) — американский дипломат. Посол США в России с 2023 года. Владеет русским языком.



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