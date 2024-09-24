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Группу, которая хотела захватить власть в Одессе, задержали

В Одессе поймали группу, которая собиралась захватить власть в городе
0:52
Мир

Служба безопасности Украины задержала в Одессе группу из нескольких человек, которые собирались захватить власть в городе. У них было найдено огнестрельное оружие и бронежилеты.

В Одессе поймали группу, которая собиралась захватить власть в городе
Фото: wikimedia.org by SegeKot, CC BY-SA 4.0

"У задержанных забрали свыше 70 единиц огнестрельного оружия с оптическими прицелами и боеприпасами", — написали в Telegram-канале СБУ.

Также у группы, которая хотела захватить власть, нашли шлемы, баллистические очки и разное тактическое снаряжение. Эти люди могли завербовать свыше 20 человек. Против них возбуждено уголовное дело за действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя и создание незаконных военизированных формирований, сообщает URA. RU.

Сейчас обвиняемые сидят в СИЗО, их могут посадить на срок до 10 лет в колонии строгого режима.

Уточнения

Оде́сса (укр. Одеса [ɔˈdɛsɐ]) — город на юге Украины в Северном Причерноморье, административный центр Одесской области и Одесского района.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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