Группу, которая хотела захватить власть в Одессе, задержали

Служба безопасности Украины задержала в Одессе группу из нескольких человек, которые собирались захватить власть в городе. У них было найдено огнестрельное оружие и бронежилеты.
"У задержанных забрали свыше 70 единиц огнестрельного оружия с оптическими прицелами и боеприпасами", — написали в Telegram-канале СБУ.
Также у группы, которая хотела захватить власть, нашли шлемы, баллистические очки и разное тактическое снаряжение. Эти люди могли завербовать свыше 20 человек. Против них возбуждено уголовное дело за действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя и создание незаконных военизированных формирований, сообщает URA. RU.
Сейчас обвиняемые сидят в СИЗО, их могут посадить на срок до 10 лет в колонии строгого режима.
Оде́сса (укр. Одеса [ɔˈdɛsɐ]) — город на юге Украины в Северном Причерноморье, административный центр Одесской области и Одесского района.
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