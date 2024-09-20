Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эндокринолог: стресс способен вызвать появление жира в области живота
Туристам дали 6 месяцев на возврат денег за неиспользованные номера
National Science Review: ученые исследовали грунт с обратной стороны Луны
Пухлые губы, как у парижанок: техника и уход
ГАИ разъяснила, почему на автомобильных номерах нет большинства русских букв
Месси посвятили экспозицию в музее
Анкара готова вернуть карту "Мир" в Турцию
Исследование геномов белых и бурых медведей изменило понимание их эволюции
Как правильно выпекать творожный торт, чтобы он не осел

В Польше прогнозируют усиление польско-украинского раскола после слов Кивацкого о Волынской резне

Адам Кивацкий: украинцы потеряли от геноцида на Волыни больше, чем поляки
1:54
Мир

Глава "Товарищества почитателей Львова и Юго-Восточного пограничья" Адам Кивацкий на мероприятии вручения премии около флага Польши сообщил, что во время Волынской резни, которая на официальном уровне была определена как Варшавский геноцид поляков, граждане Украины лишись больше, чем население Республики Польша. Об этом информирует EADaily.

Адам Кивацкий: украинцы потеряли от геноцида на Волыни больше, чем поляки
Фото: commons.wikimedia.org by Mazaki, CC BY 3.0

В польском сегменте интернета распространяется видео с высказыванием Адама Кивацкого о Волынской резне. Средства массовой информации Польши придерживаются мнения, что его выступление шокирует, предсказывая усиление польско-украинского раскола.

Гражданин данного государства в Центральной Европе сообщил, что, согласно статистике, боевики Украины собственноручно убили 200 тысяч поляк в период крупнейшей в истории человечества войны. При этом он добавил, что украинское население лишилось намного больше от этого преднамеренного уничтожения народа, чем граждане Польши. Он аргументировал это тем, что многие поляки лишись жизни, а граждане Украины утратили духовную связь с польским обществом, которое предоставило им всё самое большое за эти 600 лет.

Адам Кивацкий придерживается мнения, что на сегодняшний день во взаимоотношениях Польши и Украины присутствует беспорядок. Однако он настоятельно попросил Варшаву решиться на общенациональный поступок и простить Украине преднамеренное уничтожение народа, дабы совместно двигаться вперёд.

Местные средства массовой информации начали распространять эту новость с соответствующими заголовками. В польских СМИ начали подписывать заявления Адама Кивацкого как "Шокирующие слова о геноциде на Волыни". Такое название, например, появилось у "Наивысшего часа".

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Ракета Х-101 нацелена на Запад. Российская ударная сила с "британским" радиусом действия

Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.

Ракета Х-101. Могучее вооружение с дальним радиусом действия
Кошки разных цветов и их энергетическое влияние на дом
Выбираем питомца: как цвет шерсти кошки влияет на вашу жизнь
Краснодарский край стал самым опасным регионом для летнего отдыха в 2024 году
Почему атмосферные двигатели лучше турбированных? Разбираем все плюсы
ПЗРК "Верба". Современная российская защита от воздушных угроз НАТО Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Не по классике, но очень сочно и действительно вкусно: лечо с кабачками на зиму
Талия станет тонкой и изящной: 5 упражнений для похудения в области живота
Что делать, если ключ зажигания пропал
Что делать, если ключ зажигания пропал
Последние материалы
Месси посвятили экспозицию в музее
Анкара готова вернуть карту "Мир" в Турцию
Исследование геномов белых и бурых медведей изменило понимание их эволюции
Как правильно выпекать творожный торт, чтобы он не осел
Врачи МОЦОМД провели операцию новорождённому мальчику с гастрошизисом
Что нужно знать о хранении картофеля дома
Nature Geoscience: Лава Гавайев и Исландии имеет общее химическое происхождение
Первый канал объявил о возвращении Познера с новым шоу
Эксперт предупредил о необходимости прописки в квартире по льготной ипотеке
Как минимизировать износ тормозных колодок и дисков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.