В Польше прогнозируют усиление польско-украинского раскола после слов Кивацкого о Волынской резне

Адам Кивацкий: украинцы потеряли от геноцида на Волыни больше, чем поляки

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Глава "Товарищества почитателей Львова и Юго-Восточного пограничья" Адам Кивацкий на мероприятии вручения премии около флага Польши сообщил, что во время Волынской резни, которая на официальном уровне была определена как Варшавский геноцид поляков, граждане Украины лишись больше, чем население Республики Польша. Об этом информирует EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Mazaki, CC BY 3.0

В польском сегменте интернета распространяется видео с высказыванием Адама Кивацкого о Волынской резне. Средства массовой информации Польши придерживаются мнения, что его выступление шокирует, предсказывая усиление польско-украинского раскола.

Гражданин данного государства в Центральной Европе сообщил, что, согласно статистике, боевики Украины собственноручно убили 200 тысяч поляк в период крупнейшей в истории человечества войны. При этом он добавил, что украинское население лишилось намного больше от этого преднамеренного уничтожения народа, чем граждане Польши. Он аргументировал это тем, что многие поляки лишись жизни, а граждане Украины утратили духовную связь с польским обществом, которое предоставило им всё самое большое за эти 600 лет.

Адам Кивацкий придерживается мнения, что на сегодняшний день во взаимоотношениях Польши и Украины присутствует беспорядок. Однако он настоятельно попросил Варшаву решиться на общенациональный поступок и простить Украине преднамеренное уничтожение народа, дабы совместно двигаться вперёд.

Местные средства массовой информации начали распространять эту новость с соответствующими заголовками. В польских СМИ начали подписывать заявления Адама Кивацкого как "Шокирующие слова о геноциде на Волыни". Такое название, например, появилось у "Наивысшего часа".