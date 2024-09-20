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Украинским чиновникам и военным запретили пользоваться Telegram

СНБО: чиновникам и военным на Украине запретили использовать Telegram
0:46
Мир » Бывший СССР » Украина

Национальный координационный центр кибербезопасности Украины принял решение запретить чиновникам и военным использование Telegram на служебных устройствах, сообщает Telegram-канал "Страна" со ссылкой на данные Совета национальной безопасности и обороны страны.

СНБО: чиновникам и военным на Украине запретили использовать Telegram
Фото: commons.wikimedia.org by Colin, CC BY-SA 4.0

В опубликованной информации отмечается, что решено ограничить установку и применение Telegram на служебных устройствах сотрудников государственных органов, военнослужащих, а также работников в сфере безопасности и обороны, а также на предприятиях, отвечающих за критическую инфраструктуру.

При этом уточняется, что этот запрет не касается тех, кто использует мессенджер в рамках исполнения своих служебных обязанностей.

Уточнения

Telegram — кроссплатформенный мессенджер. Основан в 2013 году Павлом и Николаем Дуровыми.
Приложение позволяет обмениваться текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов. Также позволяет совершать аудио- и видеозвонки, организовывать конференции и прямые эфиры, хранить неограниченное количество файлов, вести каналы (микроблоги), создавать и использовать ботов. Приложения Telegram доступны для Android, iOS, Windows, macOS и Linux.
 

Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения (34-е место в мире). Общая площадь — 603 549 км² (44-е место в мире); крупнейшее по площади государство, полностью находящееся в Европе.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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