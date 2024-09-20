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Нашествие беженцев: Генмания установила новый рекорд

ФРГ зафиксировало рекорд по беженцам в стране
0:41
Мир

В Германию приехало рекордное количество беженцев — 3,48 миллиона человек. Из них почти 1,18 миллиона составили украинцы.

ФРГ зафиксировало рекорд по беженцам в стране
Фото: commons.wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 4.0

Число беженцев в этой стране достинго нового максимума.

"К концу первой половины 2024-го года в ФРГ в общей сложности находилось порядка 3,48 миллиона беженцев", — сообщает немецкое издание NOZ.

Этот показатель — рекордный с 1950-х годов и превышает количество конца прошлого года на 60 000 человек, пишет URA. RU.

Уточнения

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.

Бе́женцы с современной юридической точки зрения — это лица, покинувшие страну, в которой они постоянно проживали, в силу чрезвычайных обстоятельств. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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