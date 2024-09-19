В Израиле хотели убить Нетаньяху и министра обороны Галанта

В Израиле была предотвращена попытка убийства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, главы Минобороны Йова Галанта и директора Службы общей безопасности Ронена Бара.
Как сообщает издание The Jerusalem Post, атаку на чиновников запланировали иранцы.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи сказал, что они точно и с умом отомстят еврейскому государству на гибель главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщает портал argumenti. ru.
Биньями́н (Би́би) Нетанья́ху (Нетания́гу) (ивр. ; род. 21 октября 1949, Тель-Авив, Израиль) — израильский государственный и политический деятель, нынешний премьер-министр Израиля (с 29 декабря 2022). Премьер-министр Израиля с 1996 по 1999, с 2009 по 2021. Капитан Армии обороны Израиля (1972).
ХАМА́С (араб. حَمَاس, х̣ама̄с, букв. «воодушевление»; полное название — араб. حَرَكَة اَلْمُقَاوَمَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ, Х̣аракат аль-Мук̣а̄вама аль-ʾИсла̄мийя, букв. «Исламское движение сопротивления») — палестинская исламистская (суннитская) террористическая политическая и военная организация сопротивления, управляющая сектором Газа.
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