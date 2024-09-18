Польша может отказаться поддерживать Украину в связи с имеющимися у государств разногласиями. Об этом NewsInfo. Ru рассказал эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов.
Он уверен, что европейскому населению уже давно надоел украинский конфликт, поскольку происходящее влияет на них экономически и социально.
"Населению Европы давно не нравится ситуация с Украиной, так как она сказывается на них и экономически, и социально, там потоки беженцев, и многое другое", — объяснил политолог.
По словам Соколова, сейчас англо-саксонский мир умышленно ставит европейцев в такую позицию, чтобы в дальнейшем конфликте с Россией была "база для набора комбатантов". Пока в Европе все живут хорошо, практически никто не захочет участвовать в боевых действиях. Поэтому, по мнению эксперта, для набора боеспособной армии нужно создать населению социальные трудности.
По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе. Расположена в центре Европы. Омывается на севере Балтийским морем.
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