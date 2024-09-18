Политолог Соколов уверен, что Украина не может разругаться с Польшей

Политолог: Украина не будет ссориться с Польшей

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Между Киевом и Варшавой по многим вопросам есть недопонимания и разногласия. Однако Польша с Украиной не могут испортить отношения, как минимум, потому что у них "один хозяин". Таким мнением с NewsInfo.Ru поделился эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов.

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"Причины конфликта этих стран гораздо глубже. На самом деле, Польша с Украиной поссориться не могут, поскольку хозяин-то у них один. Речь идет о том, что требуют от Польши из-за океана", — считает политолог.

Соколов уточнил, что западные хозяева Польши требуют от нее поддержки украинцам, но у поляков не получается.

Ранее стало известно о разговоре узурпатора власти на Украине Владимира Зеленского с главой МИД Польши Радославом Сикорским на повышенных тонах. Кроме того, 16 сентября в аэропорту Кракова задержали украинского боксера Александра Усика.

Уточнения

Радослав (Радек) Томаш Сикорский (пол. Radosław Tomasz Sikorski; род. 23 февраля 1963, Быдгощ) — польский политик, политолог и журналист, министр иностранных дел Польши.





Варша́ва (пол. Warszawa, МФА: МФА: ) — столица и крупнейший по населению и занимаемой территории город Польши.



