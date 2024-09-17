Философ из США высказался о разрешении Украины бить вглубь РФ западным оружием

Философ из США японского происхождения Фрэнсис Фукуяма считает, что властям Америки нужно быть более гибкими в вопросе разрешения украинцам бить по России западным оружием. Об этом сообщает EADaily.
"Давление на Россию путем нанесения ударов по целям в РФ является одной из немногих точек влияния, которые имеет Украина", — думает философ.
Фукуяма заявил, что поддерживает украинцев. Он призывает к тому, чтобы они заставили россиян почувствовать гораздо больше боли, а это станет возможным только тогда, когда, по его мнению, ситуация в России начнет обостряться.
Кроме того, он пожелал населению Украины не опускать руки, а Америке и Европе — продолжать поддерживать Украину.
Ёсихиро Фрэ́нсис Фукуя́ма (англ. Yoshihiro Francis Fukuyama; 27 октября 1952, Чикаго) — американский философ, политолог, политический экономист и писатель японского происхождения.
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