Гвинея ждет Русский дом

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До конца года Центр народной дипломатии откроет свой Русский дом в третьей африканской стране.

Фото: Пресс-служба Центра народной дипломатии

Накануне руководитель Центра народной дипломатии Наталия Красовская и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков подписали соглашение об открытии в Гвинее партнёрского Русского дома. Как подчеркнул на встрече Евгений Примаков, так как потребность у африканских сообществ в российском образовании, а значит — русском языке и культурном обмене, сильно выше, чем способна обеспечить имеющая сеть государственных русских домов, Россотрудничество сегодня активно работает над расширением сети, в том числе — за счет соглашений с неправительственными организациями. Главный критерий — приверженность кандидатов кодексу этики Россотрудничества. В свою очередь, Россотрудничество готово поддерживать негосударственные русские дома, предоставляя методические пособия и реализуя совместные программы обучения и программы студенческого обмена.

Центр народной дипломатии, с которым Россотрудничество меньше, чем за год, подписывает уже третье соглашение, Евгений Примаков назвал "давним партнёром, товарищем и союзником".

Первое соглашение касалось открытия Русского дома в Уагадугу, столице Буркина-Фасо. На бесплатные курсы русского языка в первый же день набора здесь записалось больше сотни человек. Сейчас занятия проходят в 7 группах. Но список ожидания из желающих изучать русский буркинийцев — около 800 человек. В скором времени здесь же стартуют подготовительные курсы для абитуриентов по физике, математике, биологии и химии.

В Нигере 1 октября открывается филиал Русского дома от Центра народной дипломатии в столице Ниамей, но с ближайшими планами открытия ещё одного — в таурегском Агадесе, крупнейшем городе на севере страны. Курсы русского языка стартуют почти сразу после открытия, подготовительные — примерно в одно время с курсами в Уагадугу.

В Гвинею Центр народной дипломатии зайдёт к концу 2024 года с готовыми, отработанными в других странах Африки проектами.

"Русский дом в Гвинее — это очень ожидаемое событие. Их образовательная система до сих пор зиждится на том, что в свое время там создал Советский Союз. Вопрос подготовки кадров в Африке стоит очень остро, а российское образование там высоко ценится, — рассказала Наталия Красовская. — Мы показали, что готовы сразу открыть курсы русского языка, подготовительные курсы по физике и математики, биологии и химии. В министерстве образования Гвинеи, когда мы подписывали с ними соглашение о сотрудничестве, нас очень тепло встречали и всячески подчеркивали, что они очень заинтересованы в совместной подготовке кадров, готовы отправлять в Россию студентов и специалистов на краткосрочные курсы переподготовки".