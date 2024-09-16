Эксперт рассказал, как новое покушение изменило шансы Трампа на победу

Американист Васильев допустил третье покушение на Дональда Трампа

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15 сентября была совершена вероятная попытка покушения на 45-ого американского лидера Дональда Трампа. Известно, что предполагаемый убийца является ярым сторонником Зеленского. О том, как покушение изменило дальнейшую судьбу Трампа, рассказал американист.

Фото: Flickr by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Только недавно на 45-ого президента Соединённых Штатов было совершено покушение. В тот раз находившийся на крыше неподалёку от Дональда Трампа стрелок выстрелил в его сторону, попав в ухо. Стрелявший был ликвидирован. С того момента прошло практически два месяца, и вот случилось второе покушение. Fox News информировал, что предполагаемый убийца — Райан Уэсли Раут — ярый сторонник главы Украины с истёкшими полномочиями в мае 2024 года Владимира Зеленского. Он был связан с "Интернациональным легионом" Вооружённых сил Украины и принимал участие в рекрутинге в 2022 году, когда давал интервью Newsweek в государстве в Юго-Восточной Европе — Румынии. Стрелявший дал обещание "сражаться и умереть за Украину" и даже приехал в Киев. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин акцентировала внимание на том, что подозреваемый помешан на конфликте на Украине.

Разобрал произошедшее событие главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. Как он сообщил NewsInfo.Ru, после того, как бывший президент сокрушил на телевизионных дебатах своего соперника — действующего американского лидера Джо Байдена, случилось покушение. По его словам, есть вероятность, что произошедшее можно списать на преступную халатность Секретной службы США. Во главе данного агентства Федерального правительства США была женщина, чей директор однажды являлся личным телохранителем действующего президента Штатов, подчеркнул эксперт.

В тот момент в американском обществе стали придерживаться мнения, что в случае поражения Трампа в дебатах с 49-вице-президентом от него все отстанут. Однако после того, как в ночь с 10 на 11 сентября прошли дебаты Камалы Харрис и Дональда Трампа, была осуществлена ещё одна попытка убить экс-президента. Из этого можно сделать вывод, что Дональд Трамп выиграл эти выборы, добавил он. Эксперт аргументировал это тем, что бывший американский лидер одержал в них победу с точки зрения собственных соперников. Кроме того, Владимир Васильев выразил уверенность в том, что Брайан Рут принял решение осуществить покушение как раз после теледебатов, после того, как 45-ый глава Штатов информировал общественность о планах покончить с украинским конфликтом.

По мнению эксперта, не стоит доверять американцем. Непонятно вообще, доживёт ли стрелок до начала судебного процесса, заявил американист. Он также добавил, что процесс избрания в данной стране, вполне вероятно, приведёт к гражданскому конфликту, а, может быть, даже к перестройке. Эксперт напомнил, что один работник Секретной службы недавно заявил, что новое посягательство на жизнь Трампа может случиться в скором времени. Не станет исключением и третье покушение ко дню 60-ых президентских выборов в истории Соединённых Штатов. Более того, есть информация, что произошедшее с экс-главой США увеличило его шансы одержать победу в конце осени этого года.

Уточнения

Покушение на преступление — деяния лица, непосредственно направленные на совершение преступления, не доведённые до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.



Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

