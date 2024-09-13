В Латвии стартовал призыв в Национальные вооружённые силы страны. Однако оказалось, что не все молодые люди горят желанием быть солдатом в армии ЛР.
По словам специалиста в области общественно-политических отношений Юргиса Лиепниекса, не все представители мужского пола, которые получили официальный документ о призыве в армию, идут служить. Он добавил, что за это граждан данного государства в Северной Европе могут оштрафовать на 90 евро. По мнению Юргиса Лиепниекса, произошедшее является ужасом, с которым правительство Латвийской Республики обязано разобраться, информирует argumenti.ru.
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