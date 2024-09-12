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Глава МИД Британии Лэмми приплёл Владимира Путина к рабству своего деда

Глава МИД Британии Лэмми: Владимир Путин причастен к истории рабовладения
1:52
Мир

Вероятно, руководить МИД Великобритании назначают только малообразованных политических деятелей. Стало известно, что британский юрист и политик Дэвид Лэмми, занимающий должность министра иностранных дел Британии, обвинил российского лидера Владимира Путина в порабощении своих предков-афроамериканцев, сообщает EADaily.

Глава МИД Британии Лэмми: Владимир Путин причастен к истории рабовладения
Фото: Flickr by Foreign, Commonwealth & Development Office, CC BY 2.0

На так называемый саммит "Крымская платформа", проводимый в столице и крупнейшем по населению городе Украины, явился министр иностранных дел Соединённого Королевства. Он заявил, что российский лидер имеет отношение к истории рабовладения.

По его словам, президент Российской Федерации заявляет, что желает дать свободу мирному украинскому населению, но одновременно с этим не признаёт право их государства на существование. Более того, он придерживается мнения, что Владимир Путин ввёл в субъект Российской Федерации в составе Южного федерального округа — Крым — и некоторые украинские регионы российские войска, дабы навязать собственную диктатуру и наводить ужас. В пример он привёл своего предка, которого увезли из родного дома, надели на него цепи и принудили трудиться во славу чужого государства. Он сказал, что после того, как советский государственный и военный деятель, первый генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин устроил депортацию крымских татар, как императрица Екатерина II присоединила Крым к Российской империи, действующий российский лидер показывает такое же высокомерие, жадность и презрение к правам других людей и обществ. В конце он добавил, что проводимая Владимиром Путиным политика является фашизмом.

Таким образом, остаётся только посочувствовать деградации дипломатии Великобритании.

Уточнения

Ра́бство — система общественных взаимоотношений, при которой допускается нахождение человека (раба) в собственности у другого человека (господина, рабовладельца, хозяина, повелителя) или государства.

Фаши́зм (итал. fascismo, от лат. fascis — «связка, пучок») — разновидность ультранационалистической идеологии и общественно-политического движения, а также устанавливаемого на их основе диктаторского режима.

Депорта́ция (лат. deportatio «изгнание, высылка») или выдворе́ние — принудительная высылка лица или целой категории лиц в другое государство или другую местность, обычно — под конвоем.

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Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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