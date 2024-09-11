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Военный эксперт прокомментировал заявление Трампа, сделанное на дебатах с Харрис

Военный эксперт Орлов: Трамп порой выдаёт желаемое за действительное
1:48
Мир

45-ый американский лидер Дональд Трамп является импульсивным политическим деятелем и порой сильно искажает реальность. Кроме того, проходящие в США дебаты являются не более чем шоу.

Военный эксперт Орлов: Трамп порой выдаёт желаемое за действительное
Фото: Flickr by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Военный эксперт Владимир Орлов высказал своё мнение NewsInfo.Ru по поводу недавнего заявления бывшего президента Соединённых Штатов Америки. К слову, во время дебатов, в которых приняли участие Дональд Трамп и являющаяся 49-ым вице-президентом США Камала Харрис, первый сообщил, что устроит встречу российского лидера Владимира Путина и узурпатора власти на Украине Владимира Зеленского. Помимо этого, он добавил, что сможет сделать это ещё до того, как займёт должность главы Штатов.

Владимир Орлов объяснил, что для того, чтобы рассуждать на данную тему, необходимо осознавать, как выстроена политика в США, электоральные вопросы и, собственно, психология бывшего американского главы. Эксперт назвал Трампа вспыльчивым, а также сообщил, что он время от времени выдает желаемое за действительное. Таким образом, военный эксперт ответил, есть ли право у 45-ого президента США организовать встречу Владимира Путина и главы с истёкшими полномочиями в мае 2024 года до его возможной инаугурации.

Кроме того, эксперт акцентировал внимание на том, что экс-глава США придерживается принципа, согласно которому он позволяет себе дать многочисленные обещания, после чего надеяться на то, что что-нибудь авось да случится. Владимир Орлов настоятельно попросил относиться к проходящим в Штатах дебатам как к некому шоу.

Уточнения

Дебаты (из фр. débat «спор») — чётко структурированный и специально организованный публичный обмен мыслями, прения между двумя сторонами по актуальным темам. Эта разновидность публичных споров направлена на то, чтобы участники дебатов убедили в своей правоте третью сторону, а не друг друга. Вербальные и невербальные средства, которые используются участниками дебатов, имеют целью формирование у аудитории определённого мнения по поставленной проблеме. Под дебатами чаще всего понимают политические предвыборные дискуссии кандидатов в президенты.

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Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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