Эксперт рассказал, встретятся ли Путин и Зеленский в случае организации диалога Трампом

Военный эксперт Орлов: никто пока не стремится выполнять условия России для переговоров

Вопрос диалога сторон конфликта на Украине — вопрос возможного. Однако Российская Федерация не так давно заявила, что существует ряд условий, на которых Москва согласится начать переговоры.

Фото: website of the President of the Russian Federation by Presidential Press and Information Office, CC BY 4.0

Недавно военный эксперт и глава совета межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов дал комментарий NewsInfo.Ru по поводу возможной организации 45-ым президентом США Дональдом Трампом диалога между российским лидером Владимиром Путиным и главой с истёкшими полномочиями в мае 2024 года Владимиром Зеленским. По словам эксперта, вопрос диалога является вопросом возможного. Он также добавил, что РФ уже много раз заявляла, что не имеет возражений против диалога, добавляя, что это будет возможным исключительно на российских условиях.

Кроме того, Владимир Орлов добавил, что на сегодняшний день ни одна из сторон не намеревается исполнять поставленные Россией условия.

Напомним, на прошедших на днях дебатах между членом Демократической партии США Камалой Харрис и 45-ым президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом второй заявил, что может устроить встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Более того, он сообщил, что в состоянии осуществить это до того, как займёт пост президента США.