Дерусификация в Казахстане: переименовали очередную группу населённых пунктов

В Алма-Атинской области Казахстана переименовали очередную группу населённых пунктов

В Алма-Атинской области Казахстана дали новое название нескольким населённым пунктам. Об этом информирует EADaily со ссылкой на "Алматы".

Фото: Orbita HDRI by Alex Radosnov, PDM

Стало известно, что село в Илийском районе Алматинской области Казахстана "Казцинк" и посёлок в Макатском районе Атырауской области "Комсомол" отныне будут называться иначе. Первый назвали в честь казахского театрального педагога, театрального режиссёра Аскара Токпанова. Второе с сегодняшнего дня уже принято упоминать как "Жайнак".

Однако, как сообщается, изменение претерпел и Энергетический сельский округ. Теперь это Отеген батыр. Село Покровка данного округа носит название Кенен Азирбаев. Чапаевский сельский округ, расположенный в восточной части Восточно-Казахстанской области и образованный в 1957 году, и одноимённое село — в сельский округ Байкент и село Байкент.

Уточнения

Казахста́н (каз. Қазақстан / Qazaqstan, МФА: ), устар. Казакстан; официальное название — Респу́блика Казахста́н (каз. Қазақстан Республикасы / Qazaqstan Respublikasy, МФА: ; аббревиатура — РК) — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе. Население — 20 млн чел. (2023), площадь территории — 2 724 902 км² (занимает 9-е место в мире по территории и 62-е по численности населения).



Алмати́нская область (каз. Алматы облысы / Almaty oblysy) — область на юго-востоке Казахстана. Образована 10 марта 1932 года в составе Казахской АССР, до 1992 года было принято написание Алма-Атинская область. Административным центром области до апреля 2001 года являлась Алма-Ата, в 2001—2022 годах областной центр располагался в Талдыкоргане, а в мае 2022 года центром области стал город Конаев (бывший Капчагай). Местные представительные и исполнительные органы Алматинской области, а также территориальные подразделения и подведомственные учреждения центральных государственных органов до их переезда в город Конаев располагаются в городе Талдыкоргане. Восстановлена бывшая Талдыкорганская область с центром в Талдыкоргане в прежних границах под новым названием Жетысуская область.

