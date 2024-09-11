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"Осталось полтора месяца". Разрешат ли США Киеву наносить удары вглубь России западным оружием

Эксперт Корольков: США перед выборами не разрешат Украине бить вглубь России
2:45
Мир

На фоне предстоящих выборов президента США не решатся на активные действия против России, рассказал NewsInfo.Ru эксперт по кризисным ситуациям, ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков. По словам собеседника, заявления Вашингтона о разрешении Киеву бить вглубь РФ сделаны из-за поражений ВСУ на линии фронта.

Эксперт Корольков: США перед выборами не разрешат Украине бить вглубь России
Фото: wsmr-history.org by Армия США, PDM

Напомним, что ранее президент США Джо Байден заявил о дискуссиях по поводу разрешения Киеву применять дальнобойное вооружение НАТО по любым территориям РФ. Госсекретарь Энтони Блинкен и его британский коллега Дэвид Лэмми посетят 11 сентября Киев, чтобы обсудить применение ВСУ американских дальнобойных ракет ATACMS вглубь России. Окончательное решение будет принято 13 сентября, после встречи Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Ветеран СВР отметил, что подобные разговоры Запада возникли в связи с неутешительным положением ВСУ на фронте: ВС РФ выдавливает их из Курской области и одновременно наступает на всей Донбасской линии.

"Это сигнал нам: мы пошлём ответный сигнал. Возможно, на наши морские учения практически во всех прилегающих к нам акваториях", — отметил эксперт.

В случае, если США всё же одобрят удары по России, Москва ответит разрушением энергосистемы и других объектов Украины, предположил он.

"Энергосистему Украины просто физически уничтожим, и тогда Европа должна будет перекидывать часть топливных или энергетических энергосистем на Украину, к чему ни одна из европейских стран не готова в принципе. Хотя у них есть запасные возможности, но тем не менее", — пояснил Корольков.

Он отметил, что в подобном развитии событий заинтересованы только очень узкая группа лиц в НАТО и нескольких американских "ястребов", представляющих интересы определённой политической группы.

"Но в Штатах осталось полтора месяца, а дальше ноябрь, выборы, и они определят вообще всё будущее на ближайшее время. Поэтому до этого времени ни одна сторона не решится на какие-то действительно активные действия. Они же понимают, что в тех же близлежащих районах с Израилем идёт настоящая война, и флот может утонуть буквально в считаное время, если тем же хуситам будут переданы определённые виды ракетного вооружения", — прокомментировал спикер.

Учитывая это, ожидать от США активных действий в отношении России не стоит, так как "это переворачивает вообще всё", резюмировал Корольков.

Уточнения

ATACMS (англ  Army TACtical Missile System, дословно — «Армейский тактический ракетный комплекс») — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.

Оружие дальнего боя Дальнобойное оружие — оружие, использующееся на дистанции, без прямого контакта с противником.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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