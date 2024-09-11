"Осталось полтора месяца". Разрешат ли США Киеву наносить удары вглубь России западным оружием

Эксперт Корольков: США перед выборами не разрешат Украине бить вглубь России

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На фоне предстоящих выборов президента США не решатся на активные действия против России, рассказал NewsInfo.Ru эксперт по кризисным ситуациям, ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков. По словам собеседника, заявления Вашингтона о разрешении Киеву бить вглубь РФ сделаны из-за поражений ВСУ на линии фронта.

Фото: wsmr-history.org by Армия США, PDM

Напомним, что ранее президент США Джо Байден заявил о дискуссиях по поводу разрешения Киеву применять дальнобойное вооружение НАТО по любым территориям РФ. Госсекретарь Энтони Блинкен и его британский коллега Дэвид Лэмми посетят 11 сентября Киев, чтобы обсудить применение ВСУ американских дальнобойных ракет ATACMS вглубь России. Окончательное решение будет принято 13 сентября, после встречи Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Ветеран СВР отметил, что подобные разговоры Запада возникли в связи с неутешительным положением ВСУ на фронте: ВС РФ выдавливает их из Курской области и одновременно наступает на всей Донбасской линии.

"Это сигнал нам: мы пошлём ответный сигнал. Возможно, на наши морские учения практически во всех прилегающих к нам акваториях", — отметил эксперт.

В случае, если США всё же одобрят удары по России, Москва ответит разрушением энергосистемы и других объектов Украины, предположил он.

"Энергосистему Украины просто физически уничтожим, и тогда Европа должна будет перекидывать часть топливных или энергетических энергосистем на Украину, к чему ни одна из европейских стран не готова в принципе. Хотя у них есть запасные возможности, но тем не менее", — пояснил Корольков.

Он отметил, что в подобном развитии событий заинтересованы только очень узкая группа лиц в НАТО и нескольких американских "ястребов", представляющих интересы определённой политической группы.

"Но в Штатах осталось полтора месяца, а дальше ноябрь, выборы, и они определят вообще всё будущее на ближайшее время. Поэтому до этого времени ни одна сторона не решится на какие-то действительно активные действия. Они же понимают, что в тех же близлежащих районах с Израилем идёт настоящая война, и флот может утонуть буквально в считаное время, если тем же хуситам будут переданы определённые виды ракетного вооружения", — прокомментировал спикер.

Учитывая это, ожидать от США активных действий в отношении России не стоит, так как "это переворачивает вообще всё", резюмировал Корольков.

Уточнения

ATACMS (англ Army TACtical Missile System, дословно — «Армейский тактический ракетный комплекс») — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.



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