Разоблачена подноготная неожиданного политического заявления Тейлор Свифт

Политолог оценил вклад поддержки Тейлор Свифт в победу Камалы Харрис

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Американская суперзвезда Тейлор Свифт "неожиданно", как написала The Hill, поддержала кандидатку в президенты США от демократов Камалу Харрис — новость эта вышла на первых полосах мировых медиа.

Фото: Flickr by Eva Rinaldi, CC BY 2.0

Создаётся впечатление, что певицу искусственно превращают в общественную деятельницу — таким мнением на страницах NewsInfo.Ru поделился доцент философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, главный редактор сайта Publicor, политолог Борис Межуев.

По его мнению, популярность поп-дивы незаслуженно велика. "Вот, честно говоря, ни по качеству музыкальных композиций, ни по её какому-то внешнему имиджу, — я не знаю, что в ней цепляет людей", — признался собеседник издания.

Это даёт основания предположить искусственную природу популярности певицы.

"Одно из моих мнений, что они её так раскручивали именно для этого, собственно, события, — потому что меня удивляет неимоверная популярность Тейлор Свифт: она же даже, по-моему, чуть ли не лицом журнала Time что ли стала в прошлом году, и, может быть, я не исключаю, что из неё делали какую-то такую мегазвезду", — заметил эксперт.

"Сравните с Бритни Спирс: ну вот она была во всех отношениях, по-моему, интересней, — но из неё никто не делал политической фигуры, ничего она не подписывала, ни за кого не выступала, — напомнил он. — А эта выступала за права ЛГБТ, не знаю, то есть она стала такая общественный деятель, Тейлор Свифт".

"Я не исключаю, что, возможно, это такой, образно говоря, медиафейк, медиаизобретение этой эпохи — чтобы в определённый момент человек, сильно настолько раскрученный, выступил в поддержку, и тем самым эта поддержка бы усилилась", — подытожил Межуев.

Он затруднился оценить, сколько голосов Камале Харрис прибавит Тейлор Свифт своей поддержкой. "Конечно, для колеблющихся избирателей поддержка Тейлор Свифт может сыграть роль. Тут гораздо, наверное, более важно, что и какие-то фигуры из республиканского лагеря поддерживают Камалу Харрис", — заметил политолог.

Как бы то ни было, без усилий политтехнологов в этом случае, похоже, не обошлось. "Почему из поп-дивы сделали больше, чем поп-диву? Я не исключаю, что, может быть, для того, чтобы в определённый момент она кого-то поддержала и, соответственно, мультиплицировала бы поддержку", — заключил специалист.

Уточнения

Те́йлор Э́лисон Свифт (англ. Taylor Alison Swift; род. 13 декабря 1989, Уэст-Рединг, Пенсильвания, США) — американская певица и автор песен. Известна своими автобиографическими песнями и творческими переосмыслениями. Влиятельная фигура в поп-культуре и объект широкого общественного интереса.



Бори́с Вади́мович Межу́ев (род. 23 октября 1970, Москва, СССР) — российский философ, политолог и журналист, известный специалист в области истории русской философии, автор более 200 научных работ, некоторые из которых переведены на иностранные языки. Кандидат философских наук, доцент. Один из авторов «Большой Российской энциклопедии».

Главный редактор интернет-портала Terra America (с 2011), главный редактор «Агентства политических новостей» (2005—2007), шеф-редактор «Русского журнала» (2008—2010), заместитель главного редактора газеты «Известия» (2013—2016).



Ка́мала Де́ви Ха́ррис (англ. Kamala Devi Harris, американское произношение: [ˈ kɑːmələ ˈdeɪvi 'hærɪs] ; род. 20 октября 1964, Аламида, Калифорния) — американский государственный и политический деятель, юрист, член Демократической партии США, 49-й вице-президент США с 20 января 2021 года.

