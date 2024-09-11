Надежды не оправдались: эксперты заговорили о деиндустриализации Германии на фоне падения производства

Объёмы производства в Германии достигли самых низких значений со времен пандемии

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Эксперты встревожены возможной рецессией экономики Германии из-за снижения объёмов промышленного производства на 2,4% по сравнению с июнем и на 5,3% — по сравнению с июлем прошлого года, пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainerhaufe, CC BY-SA 4.0

Такие данные приводит немецкий телеканал АРД, ссылаясь на Федеральное статистическое ведомство ФРГ. Отмечается, что объёмы промышленного производства падали в течение 10 из 14 последних кварталов и достигли самых низких значений со времени пандемии коронавируса.

В ведомстве объясняют такое снижение негативными тенденциями в ключевом секторе промышленности Германии — автомобильной промышленности, где объёмы производства уменьшились на 8,1% на конец июля.

"Слабые показатели продаж указывали, что и в июле немецкая промышленность не наберёт обороты. Напротив, тенденция к снижению продолжилась. Эти цифры подстегивают дискуссию о деиндустриализации Германии", — рассказал главный экономист Гамбургского коммерческого банка Сирус де ла Рубиа.

При этом в Германии объёмы экспорта составили 130 млрд евро, что на 1,7% больше, чем в июле, но на 1,1% меньше, чем по итогам июля 2023 года. Немецкий импорт сократился на 5,1%, говорится в публикации.

Эксперт Института экономических исследований Клаус Вольрабе отметил, что экономический рост в других странах ЕС не может стимулировать позитивную динамику экономии ФРГ.

Институты экономических исследований в Мюнхене и Галле ожидают, что в 2024 году экономика ФРГ будет стагнировать дальше, а Кильский институт мировой экономики предсказывает по итогам года падение ВВП в Германии на 0,1%. Если ранее эксперты прогнозировали рост ВВП на 0,4%, то теперь изменили ожидания в сторону стагнации на уровне 0%, отмечает телеканал.

"Надежды на восстановление промышленности, которые мы питали в начале года, не оправдались", — констатировал Джеральдин Дани-Кнедлик из Немецкого института экономических исследований в Берлине.

Уточнения

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; букв. «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг. В результате этой деятельности непрерывно воспроизводятся блага, обеспечивающие жизнедеятельность людей.



Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине. Площадь территории — 357 592 км². Численность населения на январь 2023 года — 84,4 млн человек. Занимает 19-е место в мире по численности населения (1-е место в ЕС, при учёте России и Турции 3-е в Европе) и 62-е в мире по территории (8-е в Европе).



Деиндустриализация — процесс социальных и экономических изменений, вызванных снижением или полным прекращением индустриальных активностей в регионе или стране, особенно в тяжелой промышленности и в индустриальном производстве. Деиндустриализация противопоставляется индустриализации.

