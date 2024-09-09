Премьер-министр республики Словакии Роберт Фицо заявил, что в стране в основу государственной образовательной программы должны войти антифашизм и память жертв Холокоста, сообщает EADaily.
Также политик указал на фашизм на Украине.
"Мы все говорим о фашизме, нацизме и в то же время молча терпим то, что по Украине бегают подразделения, имеющие очень четкий ярлык, связанный с движениями, которые мы сегодня считаем опасными и запрещенными", — заявил Фицо.
По его словам, нужно намного жестче реагировать на оскорбления, когда кто-то безосновательно называет кого-то представителем движения, которое отвергается во всем мире.
Напомним, что одна их целей СВО — денацификация киевского режима. Словакия же отказалась от военной поддержки Киева и выступает за мирное урегулирование конфликта.
Ро́берт Фи́цо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчани, Чехословакия) — словацкий политик. Премьер-министр Словакии с 25 октября 2023 года. Ранее занимал этот пост в 2006—2010 и 2012—2018 годах. Основатель и председатель партии «Курс — социальная демократия».
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