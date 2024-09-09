Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Популярные материалы для откосов и их преимущества
Цветочный секрет: почему лимон становится ключевым для успешного выращивания орхидей
Мужские шампуни: мифы и факты о том, можно ли их использовать девушкам
Нурмагомедов чуть не задушил своего брата во время боя Bellator
Премьер-министр Словакии заявил, что на Украине царствует фашизм
В Таиланде открыли крупнейший в мире Музей слонов
Три секрета для создания идеальной корочки на рыбе
ГАИ стала штрафовать водителей за отсутствие паспорта
Китай добавит сталелитейную, алюминиевую и цементную отрасли на углеродный рынок в 2024 году

В Белоруссии назвали причину "отрезвления" западных противников

Ревенко: западных противников Белоруссии отрезвило наличие ядерного оружия у республики
0:55
Мир

Помощник главы Минобороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко считает, что западных противников отрезвило наличие ядерного оружия у республики. Об этом сообщает EADaily.

Ревенко: западных противников Белоруссии отрезвило наличие ядерного оружия у республики
Фото: commons.wikimedia.org by Antono Vasiljev, CC BY-SA 3.0

Из-за этого и переговорные позиции стали крепче.

Ревенко уточнил, что российское тактическое ядерное оружие, которые есть в стране, отрезвило и привело в более конструктивный разговор Белоруссию со странам Запада.

"Раньше Запад считал, что они очень сильные, которые могут повлиять на что-то, а Белоруссия для них не является серьезным противником", — добавил помощник министра обороны Белоруссии.

В мае прошлого года главы силовых ведомств Белоруссии и России подписали документы о порядке содержания российского ядерного оружия в хранилище на территории республики.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Как избавиться от отцветших бархатцев с умом

Бархатцы — невероятно популярные садовые цветы, которые радуют нас яркими соцветиями на протяжении всего сезона. Но что делать, когда они отцветут и начнут увядать?

Чем полезны увядшие бархатцы: как правильно распорядиться отцветшими растениями
Упражнение с гантелями для комплексной тренировки
Тренировка всего тела за одно упражнение: гибридный берпи с гантелями
Лечо из баклажанов на зиму: открыть такую баночку в холода будет так приятно
Сводка с фронта: "элитная" бригада ВСУ отступает на Курском фронте, потеря Покровска будет крахом для Киева
Дрон "Прыгун-1". Новое мощное поколение беспилотников от российских инженеров Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
Экономия без потерь: как создать стильную гостиную на скромный бюджет
Готовим вкуснейшие налистники в домашних условиях
Ошибки осенней перекопки: что упускают многие огородники
Ошибки осенней перекопки: что упускают многие огородники
Последние материалы
Премьер-министр Словакии заявил, что на Украине царствует фашизм
Ревенко: западных противников Белоруссии отрезвило наличие ядерного оружия у республики
В Таиланде открыли крупнейший в мире Музей слонов
Три секрета для создания идеальной корочки на рыбе
ГАИ стала штрафовать водителей за отсутствие паспорта
Китай добавит сталелитейную, алюминиевую и цементную отрасли на углеродный рынок в 2024 году
Врач Кованова: здоровье мужчин укрепляет пища, богатая цинком и селеном
Стилист посоветовала носить осенью 2024 длинные кожаные перчатки
КХЛ. "Локомотив" одерживает третью победу подряд
Простой рецепт вкусной жареной картошки для домашнего стола
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.