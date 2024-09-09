В Белоруссии назвали причину "отрезвления" западных противников

Ревенко: западных противников Белоруссии отрезвило наличие ядерного оружия у республики

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Помощник главы Минобороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко считает, что западных противников отрезвило наличие ядерного оружия у республики. Об этом сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Antono Vasiljev, CC BY-SA 3.0

Из-за этого и переговорные позиции стали крепче.

Ревенко уточнил, что российское тактическое ядерное оружие, которые есть в стране, отрезвило и привело в более конструктивный разговор Белоруссию со странам Запада.

"Раньше Запад считал, что они очень сильные, которые могут повлиять на что-то, а Белоруссия для них не является серьезным противником", — добавил помощник министра обороны Белоруссии.

В мае прошлого года главы силовых ведомств Белоруссии и России подписали документы о порядке содержания российского ядерного оружия в хранилище на территории республики.