Белорусов назвали "паразитами" в Вильнюсе

У здания "Дапамога" в Вильнюсе появилась уничижительная надпись в адрес белорусов

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У здания "Дапамога" в Вильнюсе появилась уничижительная надпись "Белорусским паразитам здесь не место". Об этом сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Augustas Didžgalvis, CC BY-SA 4.0

Кстати, организация "Дапамога" признана в Белоруссии экстремисткой. Полиция Вильнюса составила протокол из-за такой надписи, однако местные власти еще не прокомментировали эту ситуацию.

Ранее произошло несколько инцидентов, связанных с представителями белорусской оппозиции в Вильнюсе. Например, 4 сентября неизвестные выбили стекла в окнах Центра белорусской культуры и общины.

Уточнения

Ви́льнюс (лит. Vilnius , до 1918 года — Ви́льна, в 1919—1939 годах — Ви́льно) — столица и крупнейший город Литвы. Административный центр Вильнюсского уезда, Вильнюсского городского самоуправления и Вильнюсского районного самоуправления, в состав которого не входит.

Город расположен на крайнем юго-востоке Литвы, при впадении реки Вильни (от неё, предположительно, происходит название города) в реку Нярис; в 34 км от границы с Беларусью. Главный политический, экономический и культурный центр Литвы. Вильнюс производит до трети ВВП страны (весь Вильнюсский уезд производит 38 % ВВП Литвы).

