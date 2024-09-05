Глава МИД РФ прокомментировал остановку выплат в Абхазии

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал приостановку выплат бюджетникам и силовикам в Абхазии. Об этом пишет EADaily.
Напомним, Россия с 1 сентября не платит учителям, врачам и сотрудникам силовых структур в Абхазии. Об этом рассказал глава МИД Абхазии Сергей Шамба.
Также электроэнергию в страну во время дефицита будут поставлять по коммерческой стоимости.
Лавров же считает, что приостановка выплат связана с "балансом обязательств". Глава российского ведомства заявил, что надеется о встрече с Шамбой в ближайшие недели.
Ранее министр финансов Абхазии Владимир Делба рассказал, что РФ ограничила финансовую помощь Абхазии из-за невыполнения республикой условий программы гармонизации законодательств двух стран.
Сергей Миронович Шамба (абх. Сергеи Мирон-иҧа Шамба; род. 15 марта 1951, Гудаута) — абхазский политический и государственный деятель, премьер-министр Республики Абхазия (2010—2011), с июля 2020 года секретарь Совета безопасности Республики Абхазия.
Серге́й Ви́кторович Лавро́в (род. 21 марта 1950, Москва, СССР) — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат. Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 года.
Постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации. Чрезвычайный и полномочный посол. Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации (2004). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Герой Труда Российской Федерации (2020).
С 2022 года из-за вторжения России на Украину находится под персональными санкциями США, Евросоюза, Великобритании, Канады, Австралии, Японии и других стран.
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