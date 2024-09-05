Глава МИД РФ прокомментировал остановку выплат в Абхазии

Лавров: выплаты бюджетникам в Абхазии приостановили из-за «баланса обязательств

0:53 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал приостановку выплат бюджетникам и силовикам в Абхазии. Об этом пишет EADaily.

Фото: flickr.com by The Official CTBTO Photostream, CC BY 2.0

Напомним, Россия с 1 сентября не платит учителям, врачам и сотрудникам силовых структур в Абхазии. Об этом рассказал глава МИД Абхазии Сергей Шамба.

Также электроэнергию в страну во время дефицита будут поставлять по коммерческой стоимости.

Лавров же считает, что приостановка выплат связана с "балансом обязательств". Глава российского ведомства заявил, что надеется о встрече с Шамбой в ближайшие недели.

Ранее министр финансов Абхазии Владимир Делба рассказал, что РФ ограничила финансовую помощь Абхазии из-за невыполнения республикой условий программы гармонизации законодательств двух стран.

Уточнения

Сергей Миронович Шамба (абх. Сергеи Мирон-иҧа Шамба; род. 15 марта 1951, Гудаута) — абхазский политический и государственный деятель, премьер-министр Республики Абхазия (2010—2011), с июля 2020 года секретарь Совета безопасности Республики Абхазия.



Серге́й Ви́кторович Лавро́в (род. 21 марта 1950, Москва, СССР) — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат. Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 года.

Постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации. Чрезвычайный и полномочный посол. Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации (2004). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Герой Труда Российской Федерации (2020).

С 2022 года из-за вторжения России на Украину находится под персональными санкциями США, Евросоюза, Великобритании, Канады, Австралии, Японии и других стран.

