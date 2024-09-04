В Южной Корее начали внедрять 4-дневную рабочую неделю

В Южной Корее необычным способом решили повысить рождаемость

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В Южной Корее начали постепенно внедрять четырёхдневную рабочую неделю. Таким образом власти хотят повысить рождаемость в стране.

Фото: flickr.com by Thomas Pompernigg, CC BY-SA 2.0

В эксперименте примут участие 50 компаний. В южнокорейской провинции Кёнги начали тестировать внедрение четырёхдневной рабочей недели для пар.

Сотрудники смогут сократить количество рабочих часов, чтобы проводить больше времени со своим женихом или невестой.

Правительство страны думает, что этот подход поможет решить главные социальные проблемы и повысить рождаемость, пишет "Чемпионат".

В последние годы в Южной Корее зафиксирован сильный демографический спад. Его главной причиной считают нехватку свободного времени.

Уточнения

Респу́блика Коре́я (кор. 대한민국?, 大韓民國?, МФА: [tɛɦa̠nminɡuk̚], Коре́йская Респу́блика) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я.

Площадь страны составляет 100 449 км²; население, по оценке 2023 года — более 51 миллиона человек. Занимает 107-е место в мире по территории и 27-е по населению.

Столица и крупнейший город — Сеул. Государственный язык — корейский.



