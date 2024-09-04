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Эксперт назвал событие, которое могло повлиять на увольнение Кулебы

Марчуков об отставке Кулебы: оскорбления в адрес Польши были последней каплей
2:11
Мир

Оскорбительные высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, которые были адресованы Польше в ходе его речи на мероприятии "Польша будущего", скорее всего, стали причиной его увольнения.

Марчуков об отставке Кулебы: оскорбления в адрес Польши были последней каплей
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Как сообщил NewsInfo.Ru кандидат исторических наук Андрей Марчуков, Польша оказывает поддержку Украине. При этом вдруг со стороны главы МИД Украины прозвучали столь бесцеремонные заявления в сторону этого государства в Центральной Европе. Более того, это было не просто выступление. Высказывания украинского дипломата содержали территориальные претензии. Это не могло быть просто проигнорировано, и по этой причине слова Кулебы стали последней каплей к его отставке, поделился эксперт.

Андрей Марчуков добавил, что Дмитрий Кулеба не стал единственным украинским дипломатом, на котором решили сосредоточить внимание. По его словам, "перетряска" осуществляется практически по всем кабинетам украинских министров. Он объяснил, что грехи уже бывшего главы МИД наложились на "общую канву обновления нелегитимного украинского руководства". По этой причине в столице и крупнейшем по населению городе Украины всё-таки решили найти какого-нибудь иного человека на этот пост, подытожил эксперт.

Не так давно на одном из форумов у Дмитрия Кулебы поинтересовались, когда столица и крупнейший город Польши сможет осуществить эксгумацию жертв Волынской резни. Украинский дипломат ответил, что у столицы Украины отсутствуют трудности с продолжением эксгумации. При этом он настоятельно попросил Польшу почтить память граждан Украины. Кроме того, он акцентировал внимание на том, что украинцев путём принуждения переселяли в 1947 году в город на севере Польши на реке Лына — Ольштын, добавив, что не только украинцы, но и граждане Польши совершали нехорошие поступки.

После таких заявлений депутат Республики Польша Ковальский настоятельно попросил признать Дмитрия Кулебу персоной нон грата.

Уточнения

О́льштын (пол. [ˈɔlʂtɨn]), до 1945 года Алленштайн (нем. ) — город на севере Польши на реке Лына, административный центр Варминьско-Мазурского воеводства.

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Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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