Связано ли увольнение Кулебы с Америкой? Мнение политолога

Политолог: глава МИД Украины Кулеба покидает пост из-за чиновников США

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба решил уволиться из-за того, что он не устраивает офис Зеленского или же американцев. Таким мнением с NewsInfo.Ru поделился политолог и глава общественного движения "Битва за Донбасс" Алексей Живов.

Фото: wikimedia.org by Globalgistng, CC BY-SA 4.0

Он считает, что причиной отставки может быть то, что Кулеба часто мог себе позволить уничижительные заявления в адрес государств ЕС, в том числе украинских союзников.

"Сложно сказать, по какой причине. Вероятно, Кулеба не устраивает либо офис Зеленского, либо, что еще более вероятно, не устраивает американцев", — сказал Живов.

Он добавил, что для Украины неприемлемо, чтобы главой МИД был такой агрессивный человек.

Уточнения

Дми́трий Ива́нович Куле́ба (укр. Дмитро Іванович Кулеба; род. 19 апреля 1981, Сумы, Украинская ССР, СССР) — украинский дипломат. Министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года. Член СНБО с 13 марта 2020 года.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции (29 августа 2019 — 4 марта 2020). Самый молодой руководитель внешнеполитического ведомства в истории Украины.



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