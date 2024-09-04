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Связано ли увольнение Кулебы с Америкой? Мнение политолога

Политолог: глава МИД Украины Кулеба покидает пост из-за чиновников США
0:47
Мир

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба решил уволиться из-за того, что он не устраивает офис Зеленского или же американцев. Таким мнением с NewsInfo.Ru поделился политолог и глава общественного движения "Битва за Донбасс" Алексей Живов.

Политолог: глава МИД Украины Кулеба покидает пост из-за чиновников США
Фото: wikimedia.org by Globalgistng, CC BY-SA 4.0

Он считает, что причиной отставки может быть то, что Кулеба часто мог себе позволить уничижительные заявления в адрес государств ЕС, в том числе украинских союзников.

"Сложно сказать, по какой причине. Вероятно, Кулеба не устраивает либо офис Зеленского, либо, что еще более вероятно, не устраивает американцев", — сказал Живов.

Он добавил, что для Украины неприемлемо, чтобы главой МИД был такой агрессивный человек.

Уточнения

Дми́трий Ива́нович Куле́ба (укр. Дмитро Іванович Кулеба; род. 19 апреля 1981, Сумы, Украинская ССР, СССР) — украинский дипломат. Министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года. Член СНБО с 13 марта 2020 года.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции (29 августа 2019 — 4 марта 2020). Самый молодой руководитель внешнеполитического ведомства в истории Украины.

Министе́рство иностра́нных дел Украи́ны (укр. Міністерство закордонних справ України) — государственный орган исполнительной власти Украины, осуществляющий имплементацию государственной политики в области внешних отношений Украины с другими государствами, а также с международными организациями. Министерство иностранных дел Украины возглавляет министр, которого назначает на должность и освобождает от должности Президент Украины в установленном законодательством порядке. Министр подчиняется непосредственно Президенту Украины по вопросам, относящимся к конституционным полномочиям Президента.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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