Руководство киевского режима провело свой закрытый социологический опрос об усталости населения Украины от боевых действий, сообщает EADaily.
Результаты исследования показывают, что около 90 процентов опрошенных устали от войны, при этом 11 — даже готовы заключить мир с Россией на любых условиях, написали в украинском Telegram-канале "Легитимный".
Порядка 10 процентов респондентов проголосовали "за войну до победы" или же сами не знают, чего хотят.
Согласно опросу, 38 процентов тех, кто поучаствовал в исследовании, согласны на мир при отказе от территорий по нынешней линии разграничения.
Еще 41 процент готовы заключить мир при отказе от территорий Крыма и Донбасса, а также переходе страны в статус "Федерация".
"На Украине может начаться полный хаос и глобальный экономическому кризису на фоне появившихся проблем внутри страны. Это, конечно, сильно бьет по мотивации армии и обороноспособности страны", — считали создатели инсайда.
Киев по большей части находится в тревожном состоянии не от самих результатов, а от динамики изменения настроений в обществе.
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