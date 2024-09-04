Население Украины устало от боевых действий

Опрос Банковой: украинцы готовы обменять территории на мир

1:15 Your browser does not support the audio element. Мир

Руководство киевского режима провело свой закрытый социологический опрос об усталости населения Украины от боевых действий, сообщает EADaily.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Результаты исследования показывают, что около 90 процентов опрошенных устали от войны, при этом 11 — даже готовы заключить мир с Россией на любых условиях, написали в украинском Telegram-канале "Легитимный".

Порядка 10 процентов респондентов проголосовали "за войну до победы" или же сами не знают, чего хотят.

Согласно опросу, 38 процентов тех, кто поучаствовал в исследовании, согласны на мир при отказе от территорий по нынешней линии разграничения.

Еще 41 процент готовы заключить мир при отказе от территорий Крыма и Донбасса, а также переходе страны в статус "Федерация".

"На Украине может начаться полный хаос и глобальный экономическому кризису на фоне появившихся проблем внутри страны. Это, конечно, сильно бьет по мотивации армии и обороноспособности страны", — считали создатели инсайда.

Киев по большей части находится в тревожном состоянии не от самих результатов, а от динамики изменения настроений в обществе.