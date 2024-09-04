"Сильно бьёт": в офисе Зеленского встревожены изменениями настроений в украинском обществе

Опрос: 90% украинцев устали от военных действий

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Офис президента Украины провёл закрытый опрос общественного мнения по вопросу усталости украинцев от войны, сообщает EADaily.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Результаты опубликованы украинским Телеграм-каналом "Легитимный". Согласно им, 90% населения Незалежной устали от боевых действий, 11% готовы заключить мир с Россией на любых условиях, включая отказ от Крыма и четырёх новых регионов РФ.

38% согласны остановить войну на нынешней линии разграничения. 41% готовы заключить мир, отказавшись от Донбасса и Крыма, а также поддерживают переход Украины в статус федерации — с отдельной правовой, религиозной и другими системами в каждом регионе.

Остальные 10% опрошенных высказались за войну "до победы" или затруднились ответить.

Источник на Банковой отметил, что динамика изменения настроений в украинском обществе вызывает тревогу. При таких темпах через год уставших от войны и готовых на любые условия мира будет в 5-6 раз больше, считает Киев.

"Украина движется к полному хаосу и глобальному экономическому кризису на фоне урезания кредитных линий и нарастания проблем внутри государства. Это, конечно, сильно бьет по мотивации армии и обороноспособности страны", — резюмируют авторы инсайда.

Уточнения

Ме́тод опро́са — психологический вербально-коммуникативный метод, заключающийся в осуществлении взаимодействия между интервьюером и респондентами (людьми, участвующими в опросе), посредством получения от субъекта ответов на заранее сформулированные вопросы. Иными словами, опрос представляет собой общение интервьюера и респондента, в котором главным инструментом выступает заранее сформулированный вопрос.



Украи́нцы (укр. українці, МФА: [ʊkrɐˈjinʲt͡sʲi]) — восточнославянский народ, проживающий преимущественно на Украине, а также в составе крупных диаспор в России, Канаде, Бразилии и других государствах. Среди славянских народов является третьим по численности после русских и поляков. К украинцам относят также полесские этнографические группы (полещуки) и ряд западноукраинских этнографических групп (бойки, гуцулы, украинские лемки). Украинский язык является национальным языком украинского народа, родным и основным языком для абсолютного большинства его представителей. Украинцами также называют украинскую нацию — население и граждан Украины независимо от их этнического происхождения.

