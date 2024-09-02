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Лидер "Зелёных" разрыдалась после проигрыша на выборах в Тюрингии

Лидер "Зелёных" Ланг расплакалась после проигрыша на выборах в Тюрингии
Мир

Итоги региональных выборов в Федеративной Республике Германия привели в шок мейнстримных политических деятелей и их сторонников. В их числе была глава политической партии Германии "Зелёные" Рикарда Ланг, которая разревелась у всех на глазах. Об этом пишет EADaily.

Лидер "Зелёных" Ланг расплакалась после проигрыша на выборах в Тюрингии
Фото: commons.wikimedia.org by Raimond Spekking, CC BY-SA 4.0

Как оказалось, видеокамеры зафиксировали её реакцию на итоги опроса граждан на выходе из избирательного участка после процедуры голосования, которые были размещены по телевидению в ночь процедуры избрания. Немецкий политический деятель кое-как сдерживала слёзы. Как сообщается, она в буквальном смысле вся тряслась в этот момент.

К слову, партия, в которой она занимает пост сопредседателя, не смогла набрать голоса для того, чтобы преодолеть электоральный барьер на федеральной земле в восточной части Германии — Тюрингии. Однако с огромным трудом у них всё-таки получилось это сделать в Саксонии, где они набрали 5,1% голосов.

Помимо этого, некоторым Рикарда Ланг могла запомниться тем, что требовала от государственной власти Федеративной Республики Германия привлечь к ответственности людей, которые в Сети обзывали её жирной.

 

Уточнения

Рикарда Ланг (нем. Ricarda Lang, род. 17 января 1994, Фильдерштадт) — немецкий политик, сопредседатель партии Союз 90 / Зелёные (с 2022).

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Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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