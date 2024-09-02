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Замгенсека НАТО Джоанэ раскритиковал главу МИД Польши Сикорского, желающего сбивать ракеты РФ

Мирча Джоанэ: в НАТО всегда советуются, прежде чем ввязываться в то, что может иметь последствия
1:51
Мир

Замгенсека Организации Североатлантического союза Мирча Джоанэ сделал предупреждение министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому о том, что ему лучше помалкивать и советоваться с НАТО в вопросе о ракетах РФ. Об этом сообщает EADaily.

Мирча Джоанэ: в НАТО всегда советуются, прежде чем ввязываться в то, что может иметь последствия
Фото: Flickr by Partidul Social Democrat, CC BY 2.0

Не так давно польский политический деятель заявил Financial Times, что граничащие с Украиной государства, невзирая на несогласие международной военно-политической организации НАТО, должны ликвидировать приближающееся ракетное оружие Российской Федерации до того, как оно попадёт в их пространство, расположенное над сухопутной и водной территорией государства.

Этому же изданию Мирча Джоанэ недавно сообщил, что союзники из Польши всё время были идеальны в консультациях внутри Организации Североатлантического союза. Он также добавил, что в альянсе уважают суверенное право всех без исключения союзников на обеспечение нацбезопасности. Однако он акцентировал внимание на том, что в военно-политическом союзе всегда советуются, прежде чем вмешиваться в то, что может создать последствия для всех.

Бывший украинский политолог, историк и общественный деятель Владимир Корнилов решил дать комментарий по поводу происходящего. В своих высказываниях он назвал польского политического деятеля безнадёжным идиотом. Он добавил, что если рассуждать как Сикорский, то Российская Федерация имеет право сбивать любой военный летательный аппарат Польши, который направляется в сторону Калининграда. Сикорский бы был в шоке, если бы ему кто-то высказал подобное предположение, заявил Корнилов. В конце он добавил, что кретин — это на всю жизнь, имея в виду министра иностранных дел Польши.

Уточнения

Калинингра́д — город в России, административный центр Калининградской области, являющийся самым западным областным центром Российской Федерации. До 4 июля 1946 года город носил название Кёнигсбе́рг (нем. Königsberg), ранее фигурировало название Короле́вец (пол. Królewiec, лит. Karaliaučius); до 1255 года — Тва́нгсте (прусск. Twangste, Tuwangste, Twānksta, лит. Tvanksta).

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Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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