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В США предотвратили катастрофу на выборах: в ПО для составления списка избирателей обнаружен украинский гимн

Politico: гимн Украины "вшили" в предвыборный софт США
1:15
Мир

В штате Нью-Гэмпшир при проверке софта для формирования списка избирателей к выборам президента США был обнаружен закодированный гимн Украины, пишет Politico, ссылаясь на власти штата.

Politico: гимн Украины "вшили" в предвыборный софт США
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Этот факт был выявлен в ходе проверки, которую правительство Нью-Гэмпшира заказало у IT-компании ReversingLabs. Эксперты обнаружили, что один из создававших ПО программистов вшил в базу данных украинский гимн. Также оказалось, что софт подключён к иностранным серверам и использует незащищённый код.

Власти штата не усмотрели в случившемся правонарушения. Ответственная за программное обеспечение компания устранила выявленные проблемы. Источник Politico подчеркнул, что тем самым "удалось предотвратить катастрофу", так как хакеры могли использовать уязвимое ПО для редактирования списков избирателей, а гимн Украины задействовать для распространения теорий заговора относительно президентских выборов.

Politico отмечает, что этот инцидент указывает на более масштабную проблему отсутствия достаточного контроля над компаниями, производящими критически важное программное обеспечение.

Уточнения

Госуда́рственный гимн Украи́ны (укр. Державний гімн України) — один из главных государственных символов Украины, наряду с флагом и гербом. Композиция «Ще не вмерла України і слава, і воля» (с укр. — «Ещё не погибла Украины и слава и воля»), в редакции, утверждённой 6 марта 2003 года Верховной Радой Украины, является государственным гимном Украины. Слова — Павла Чубинского, 1862. Музыка — Михаила Вербицкого, 1863.

Президентские выборы в США определяют, кто станет президентом Соединённых Штатов Америки на ближайшие четыре года. Выборы проводятся во вторник, следующий за первым понедельником ноября, раз в четыре года.

Програ́ммное обеспе́чение (допустимо также произношение обеспече́ние) (ПО) — программа или множество программ, используемых для управления компьютером (ISO/IEC 26514:2008).

Нью-Гэ́мпшир также Нью-Хэмпшир (англ. New Hampshire, американское произношение: [ˌnuː ˈhæmpʃər] ) — штат в регионе Новая Англия на северо-востоке США. Население 1 379 089 (2020). Неофициальное название «Гранитный штат» отражает наличие в штате месторождений гранита и его добычу. Столица штата — город Конкорд, крупнейший город — Манчестер. Первый штат в стране, провозгласивший независимость от Великобритании. Девиз штата «Живи свободным или умри» (англ. Live free or die) был выбран после войны за независимость.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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