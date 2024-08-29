В Польше открылся бандеровский ресторан с официантами, одетыми в стиле УПА*

В Польше появился бандеровский ресторан с работниками, одетыми в стиле УПА*

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Последователи Бандеры открыли в городе Лодзь, который располагается в центральной части Польши, предприятие общественного питания, рекламирующее головореза УПА* Романа Шухевича, виновного в массовых убийствах мирных граждан Польши в период Второй мировой. Об этом информирует EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Pit1233, PDM

Стало известно, что в городе, расположенном в центре Польши, в 120 километрах к юго-западу от Варшавы, открылось предприятие общественного питания. Заведение "Реберния" хвалебно отзывается о своих уникальных рецептах приготовления рёбрышек, а также о крафтовых слабоалкогольных напитках. Однако есть один интересный факт, о котором многие ещё не узнали. Дело в том, что владельцем данного предприятия является принадлежащая Украине компания "Фест", которая держит в городе на западе Украины — Львове — бандеровское заведение общественного питания "Криёвка". Данный ресторан под копирку делает интерьер, как в бункере подпольной украинской военной организации УПА*, на стенах развешены фотокадры боевиков этой экстремистской организации и оружие того периода. Более того, посещающим это место гостям настоятельно советуют выкрикивать украинское патриотическое приветствие.

Сообщается, что в рекламе организация осуществляет пропаганду в пользу головореза, главнокомандующего ОУН-УПА* Романа Шухевича, на котором лежит ответственность за массовое уничтожение народа на Волыни и Восточной Малопольше. Не менее важной деталью, на которой необходимо акцентировать внимание, — это одежда официантов. Они носят красно-чёрное одеяние. Некоторые придерживаются мнения, что таким образом была предпринята попытка сделать отсылку к бандеровским цветам, сообщил портал "Кресы".

*Экстремистская организация, запрещена на территории РФ

Уточнения

Лодзь (пол. Łódź ) — один из крупнейших городов Польши.

