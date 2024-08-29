В Нидерландах заявили, что Украина может "по своему желанию" использовать все ресурсы, которые ей предоставляет Запад

Нидерланды не ограничивают применение Украиной F-16 в воздушном пространстве над РФ

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Нидерланды не ограничивают использование Киевом истребителей F-16 в воздушном пространстве России, заявил командующий вооруженными силами страны генерал Онно Эйхельсхейм. По словам генерала, Нидерланды не устанавливают ограничений на применение и дальность полетов переданных Украине истребителей F-16 при условии соблюдения законов войны.

Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис, PDM

"Мы не накладываем никаких ограничений на использование и дальность полета F-16, если соблюдаются законы войны", — заявил он.

Сообщалось, что Нидерланды согласились передать Украине 24 истребителя F-16. на том фоне генерал отметил, что Украина имеет право использовать все предоставленные Западом ресурсы, но только при условии соблюдения гуманитарного права вооруженных конфликтов. США также согласны с этим утверждением, хотя и не в полной мере.

1 августа газета The Times сообщила, что Киев получил от Нидерландов шесть бортов F-16. Сколько из них уже принимают участие в боевых действиях пока не раскрывается.