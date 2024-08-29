Джон Миршаймер, профессор Чикагского университета, считает, что атака Вооружённых сил Украины на Курскую область была ошибочным решением.
"Украинцы внезапно начали наступление на Курскую область. Это была удивительно глупая операция, но вы не можете сказать этого на Западе", — заявил он в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
Эксперт особо подчеркнул, что в западных СМИ не принято говорить о таких вещах открыто.
По информации Министерства обороны Российской Федерации, с начала боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла до 7 тысяч военнослужащих и 74 танка.
В настоящий момент операция по ликвидации формирований ВСУ продолжается. Ситуация с продвижением ВСУ вглубь российской территории стабилизирована.
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