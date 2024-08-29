Глупая операция: американский эксперт раскритиковал атаку ВСУ на Курскую область

Профессор Миршаймер заявил, что нападение ВСУ на Курскую область было глупой операцией

0:53 Your browser does not support the audio element. Мир

Джон Миршаймер, профессор Чикагского университета, считает, что атака Вооружённых сил Украины на Курскую область была ошибочным решением.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

"Украинцы внезапно начали наступление на Курскую область. Это была удивительно глупая операция, но вы не можете сказать этого на Западе", — заявил он в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.

Эксперт особо подчеркнул, что в западных СМИ не принято говорить о таких вещах открыто.

По информации Министерства обороны Российской Федерации, с начала боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла до 7 тысяч военнослужащих и 74 танка.

В настоящий момент операция по ликвидации формирований ВСУ продолжается. Ситуация с продвижением ВСУ вглубь российской территории стабилизирована.