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США обвинили в том, что они используют Telegram для борьбы с неугодными режимами

Экс-сотрудник Госдепа Бенц заявил, что Вашингтон мог финансировать протесты через Telegram
1:14
Мир

Экс-сотрудник госдепартамента Майк Бенц заявил, что США использовали платформу Telegram против неугодных режимов, мобилизуя протестные движения. Он отметил, что Вашингтон мог финансировать политические объединения и активистов, относительно безнаказанно вовлекая в дело десятки тысяч людей.

Экс-сотрудник Госдепа Бенц заявил, что Вашингтон мог финансировать протесты через Telegram
Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC, PDM

"Telegram - это очень мощное средство в руках Госдепартамента, позволяющее ему мобилизовать протестные движения", — сказал он в видео, опубликованном американским журналистом Такером Карлсоном в своих соцсетях.

24 августа в Париже был задержан сооснователь Telegram Павел Дуров. Суд обвинил его в шести правонарушениях, в том числе в детской порнографии, организации наркотрафика и мошенничестве. Ему запрещено покидать Францию, а залог под который его выпустили из зала суда составляет €5 млн.

По тому поводу президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что задержание Дурова не является политическим. Официальный представитель МИД РФ отметила, что этот шаг уничтожает декларированные ценности и свободу слова во Франции. 

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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