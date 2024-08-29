США обвинили в том, что они используют Telegram для борьбы с неугодными режимами

Экс-сотрудник госдепартамента Майк Бенц заявил, что США использовали платформу Telegram против неугодных режимов, мобилизуя протестные движения. Он отметил, что Вашингтон мог финансировать политические объединения и активистов, относительно безнаказанно вовлекая в дело десятки тысяч людей.
"Telegram - это очень мощное средство в руках Госдепартамента, позволяющее ему мобилизовать протестные движения", — сказал он в видео, опубликованном американским журналистом Такером Карлсоном в своих соцсетях.
24 августа в Париже был задержан сооснователь Telegram Павел Дуров. Суд обвинил его в шести правонарушениях, в том числе в детской порнографии, организации наркотрафика и мошенничестве. Ему запрещено покидать Францию, а залог под который его выпустили из зала суда составляет €5 млн.
По тому поводу президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что задержание Дурова не является политическим. Официальный представитель МИД РФ отметила, что этот шаг уничтожает декларированные ценности и свободу слова во Франции.
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