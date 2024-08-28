Молдавская политическая драма: Санду рискует потерять президентский пост

Политолог о выборах в Молдове: у оппозиции нет шансов

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Молдовы Майя Санду может проиграть ноябрьские выборы 2024 года лидеру оппозиции Игорю Додону, как показал опрос, проведенный Институтом маркетинга и социологических исследований, пишет NewsInfo.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, CC BY 2.0

Санду поддерживают 30% избирателей, Додона — 24%. Если они выйдут во второй тур, то Додон может получить 46% голосов против 35% у Санду.

Политолог Алексей Мартынов отмечает, что нынешняя власть контролирует электоральный процесс, исключив молдавских эмигрантов, находящихся в России, из голосования. Он считает, что у оппозиции нет шансов на победу, а возможные протесты маловероятны из-за отсутствия поддержки и финансирования.

Скоро ожидаются данные от Института Гэллапа, которые могут подтвердить невозможность победы Санду в первом туре. Если дело дойдет до второго тура, выборы могут быть возвращены в парламент под контролем Санду и Конституционного суда, а оппозиция не сможет организовать массовые протесты.

Уточнения

Молда́вия или Молдо́ва (рум. Moldova [molˈdova]), официально — Республика Молдо́ва (рум. Republica Moldova) — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.

Оппози́ция (от лат. oppositio «противопоставление, возражение»): противодействие путём печати и агитации в собраниях направлению политики правительства;